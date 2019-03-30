Перед смертью жестоко пытали: под Одессой зверски убили предпринимателя

В ночь с 29 на 30 марта, в элитном поселке "Сосновый берег" под Одессой произошло убийство супруга владелицы салона антиквариата.

Бандиты забрались в дом, где жила семья, и жестоко пытала пожилого хозяина дома перед его смертью. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Под Одессой зверски убили предпринимателя

Сама супруга погибшего в это время была в отъезде.

Отмечается, что дом расположен поодаль от других зданий, поэтому злоумышленники без особых усилий зашли в него, повредив кабель сигнализации.

После содеянного грабители вынесли большое количество ценностей. Тело утром обнаружила домработница — она и вызвала полицию.

Дом семьи владельцев салона антиквариата

Сейчас на месте работает СОГ, руководство ГУНП в Одесской области.

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