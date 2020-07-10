Перед переездом Зеленского на ремонт “дачи Ющенко” потратили 300 тысяч из госбюджета, - СМИ

Президент Владимир Зеленский поселился в государственной резиденции, известной как “дача Ющенко” временно, поскольку продал свой дом в Иванковичах. Но перед этим здесь сделали дорогой ремонт.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. На приведение госдачи в порядок после прежнего хозяина из государственного бюджета потратили 300 тысяч гривен.

Этот дом известен как бывшая резиденция Виктора Ющенко, который с разрешения Януковича жил здесь до победы Майдана в 2014 году.

Имение тогда хотели продать и ради рекламы внутрь пустили журналистов. Комфортная жизнь Ющенко, который даже коммуналку не платил, обходилась налогоплательщикам в 30 миллионов гривен ежегодно: три гектара территории, две с половиной тысячи квадратных метров дома, четыре спальни с мраморными туалетами, бассейн, сауны, кинозал, бильярдная и винный погреб.

В сюжете сказано, что все это семейство третьего президента оставило довольно потрепанным. Поэтому на даче и устроили ремонт.

В Офисе президента признали, что в свежеотремонтированную резиденцию переехал жить Зеленский. Как там уверили, в закрытом городке он поселился временно, потому что продал свое родовое имение в Иванковичах в Киевской области.

Журналисты напомнили, что до того, как стать президентом, Зеленский осуждал чиновников, которые пользуются льготами за счет налогоплательщиков и собирался отдать государственные резиденции под детские лагеря.

"Пусть в этих резиденциях живут детки какие-то, какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции – я не вижу в них вообще никакого смысла. Когда мы ездим по Европе, мы видим старые резиденции королей, что это сегодня? Это все – для экскурсий", – говорил Зеленский.

Теперь соседи президента – нынешние и бывшие чиновники, которым он сам ранее упрекал жизнью за общественный счет. Здесь обитают экс-премьер Валерий Пустовойтенко, бывшие председатели Верховной Рады Александр Мороз и Владимир Литвин, а также дважды президент Леонид Кучма.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты-расследователи выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский поселился в государственной резиденции в Конча-Заспе, известной как “дача Ющенко”.