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13 марта • обновлено в 22:34
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Пенсионеров из ОРДЛО ждут нововведения из-за коронавируса

4.2т
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В связи с коронавирусом, украинцам, проживающим в ОРДЛО не нужно будет подтверждать статус временно перемещенных лиц, а все пенсионные выплаты будут поступать без перебоев.

Об этом в эфире "Свободы Слова с Савиком Шустером" рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, в субботу, 14 марта, правительство Украины проведет заседание, посвященное борьбе с коронавирусом. В частности, намерены внести изменения в механизм получения пенсий людям, проживающим на временно оккупированных территориях.

Алексей Резников

Алексей Резников

Скриншот из видео

Так, пенсионеры, которым нужно каждые 60 дней пересекать пункты пропуска и подтверждать свою регистрацию, смогут этого пока не делать - чтобы не подвергаться риску заражения.

"Мы готовим от министерства реинтеграции временно оккупированных территорий изменения в пакет документов. Будет считаться, что это форс-мажор и временно это требование будет перенесено. Это уменьшит очереди на КПВВ, чтобы они там не стояли, не рисковали сами и не подвергали риску остальное население Украины", - рассказал Резников.

При этом он пообещал, что никто не потеряет свою пенсию или другую социальную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зафиксирована первая жертва от коронавируса.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Алексей Резников Савик Шустер
Место
Украина
Теги
вирус ОРДЛО
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