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Патриарх Филарет заявил о передаче Киево-Печерской и Почаевской лавр Украинской церкви

8.1тЧитать новость на украинском

После предоставления Украине Томоса об автокефалии церкви, принадлежащие ныне УПЦ Московского патриархата Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут под управление Украинской церкви.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

"Есть две лавры: Киево-Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской церкви, потому что это украинские святыни и они не могут принадлежать русской церкви. Если в Украине будет одна Поместная православная церковь, а вторая будет русской, то неестественно, чтобы украинские святыни принадлежали русской церкви. Неестественно и незаконно", - подчеркнул Филарет.

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"Поэтому и Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра в свое время будут переданы Украинской церкви", - добавил глава УПЦ КП.

Филарет

religionpravda.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL,вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви может рассмотреть Синод Вселенского Патриархата уже 28 июля.

Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПУПЦ МПединая церковь
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кирил пущай правит в московии а в украине ему нема чяго делати.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Раскольники.
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