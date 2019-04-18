"Пасхальному перемирию" не бывать: Россия нагло сорвала переговоры по Донбассу

В ходе переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Россия отказалась от объявления "пасхального перемирия" с 19 апреля.

Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Заседание в формате Skype-конференции длилось 6 часов.

"Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе", – написала Геращенко.

Примечательно, что представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов так и не появился, вместо него в заседании принимал участие дипломат Азамат Кульмухаметов.

Война на Донбассе 112 Украина

"РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО. РФ не меняет своей тактики и избирательная гонка в Украине и ее возможные последствия не делают ее покладистой", – подчеркнула вице-спикер.

Отмечается, что представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук обвинил в срыве договоренностей Россию и ее президента Владимира Путина, который не заинтересован в деэскалации и окончании войны в Донбассе. "И нет ни одного сигнала, чтобы РФ готова была изменить позицию, наоборот, ждет ослабления Украины и все для этого делает", – резюмировала Геращенко.

Напомним, в ходе встреч с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель президент Украины Петр Порошенко договорился о том, что "пасхальное перемирие" начнет действовать 19 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не собирается проводить встречу в "нормандском формате" для урегулирования боевых действий на Донбассе.

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