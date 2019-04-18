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"Пасхальному перемирию" не бывать: Россия нагло сорвала переговоры по Донбассу

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В ходе переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Россия отказалась от объявления "пасхального перемирия" с 19 апреля.

Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Заседание в формате Skype-конференции длилось 6 часов.

"Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе", – написала Геращенко.

Примечательно, что представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов так и не появился, вместо него в заседании принимал участие дипломат Азамат Кульмухаметов.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

112 Украина

"РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО. РФ не меняет своей тактики и избирательная гонка в Украине и ее возможные последствия не делают ее покладистой", – подчеркнула вице-спикер.

Отмечается, что представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук обвинил в срыве договоренностей Россию и ее президента Владимира Путина, который не заинтересован в деэскалации и окончании войны в Донбассе. "И нет ни одного сигнала, чтобы РФ готова была изменить позицию, наоборот, ждет ослабления Украины и все для этого делает", – резюмировала Геращенко.

Напомним, в ходе встреч с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель президент Украины Петр Порошенко договорился о том, что "пасхальное перемирие" начнет действовать 19 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не собирается проводить встречу в "нормандском формате" для урегулирования боевых действий на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия полностью обосралась и проиграла войну в Украине-военные эксперты всего мира! росийская армия представляет собой жалкоеи зрелище-военные эксперты! У путина нету даже шанса на победу в Украине!
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Кожедуб Руслан, Имена, фамилии, звания экспертов в студию :)
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