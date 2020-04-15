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15 апреля • обновлено в 11:19
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Пасха на карантине: глава УГКЦ и шеф-редактор OBOZREVATEL расскажут, как верующим пережить пандемию

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Поскольку карантин в Украине захватит и Пасху, верующие столкнулись с проблемой, как отметить один из самых больших праздников христиан в условиях пандемии.

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Об этом и других вызовах для религиозной сферы жизни с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом (Шевчуком) поговорит шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Эфир программы "Открытая Церковь" будет доступен на YouTube-канале "Живе телебачення" 15 апреля в 16:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Блаженнейший Святослав и Орест Сохар

Блаженнейший Святослав и Орест Сохар

В частности, глава УГКЦ и шеф-редактор OBOZREVATEL поговорят о том, как на жизнь общества повлияла пандемия коронавируса, о Пасхе во время карантина, а также о сложностях, с которыми из-за этого кризиса пришлось столкнуться каждому человеку, церкви и Украине в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персоны
Святослав Шевчук Орест Сохар
Место
Украина
Тег
УГКЦ
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