Пасха на карантине: глава УГКЦ и шеф-редактор OBOZREVATEL расскажут, как верующим пережить пандемию

Поскольку карантин в Украине захватит и Пасху, верующие столкнулись с проблемой, как отметить один из самых больших праздников христиан в условиях пандемии.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом и других вызовах для религиозной сферы жизни с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом (Шевчуком) поговорит шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Эфир программы "Открытая Церковь" будет доступен на YouTube-канале "Живе телебачення" 15 апреля в 16:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Блаженнейший Святослав и Орест Сохар
В частности, глава УГКЦ и шеф-редактор OBOZREVATEL поговорят о том, как на жизнь общества повлияла пандемия коронавируса, о Пасхе во время карантина, а также о сложностях, с которыми из-за этого кризиса пришлось столкнуться каждому человеку, церкви и Украине в целом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава УГКЦ Святослав (Шевчук) на время карантина позволил украинцам не исповедоваться и не причащаться, а также не участвовать в воскресных и праздничных богослужениях.
Кроме того, в УГКЦ выразили готовность перейти на богослужения онлайн.
Также Блаженнейший Святослав призвал украинскую власть объявить в стране "политический карантин" и выразил готовность переоборудовать все храмы в больницы.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.