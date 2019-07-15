Парада не будет: у Зеленского показали окончательный план Дня независимости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне Независимости Украины, которым не предусмотрен военный парад.

Соответствующий документ, выданный "с целью достойного празднования 28-й годовщины независимости" появился на сайте главы государства в понедельник, 15 июля.

В частности, президент поручил Кабинету министров разработать план мероприятий для празднования Дня независимости: обеспечить трансляцию циклов тематических теле- и радиопередач, художественных и документальных фильмов, молебни за Украину, информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия, а также финансирование расходов на их организацию и проведение.

Зеленский подписал указ о Дне Независимости

Также Зеленский поручил Министерству иностранных дел обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями праздника, а правоохранительным органам обеспечить безопасность гражданам во время проведения праздника.

Примечательно, что о традиционном военном параде, от которого ранее решил отказаться президент, в документе не упоминается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение президента вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что на 24 августа, в День Независимости, должен быть военный парад. Во время заседания правительства 10 июля он поручил Министерству финансов и Министерству обороны посчитать стоимость его проведения и найти средства на это.

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