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Парада не будет: у Зеленского показали окончательный план Дня независимости

6.8т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне Независимости Украины, которым не предусмотрен военный парад.

Соответствующий документ, выданный "с целью достойного празднования 28-й годовщины независимости" появился на сайте главы государства в понедельник, 15 июля.

В частности, президент поручил Кабинету министров разработать план мероприятий для празднования Дня независимости: обеспечить трансляцию циклов тематических теле- и радиопередач, художественных и документальных фильмов, молебни за Украину, информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия, а также финансирование расходов на их организацию и проведение.

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Зеленский подписал указ о Дне Независимости

Зеленский подписал указ о Дне Независимости

Также Зеленский поручил Министерству иностранных дел обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями праздника, а правоохранительным органам обеспечить безопасность гражданам во время проведения праздника.

Примечательно, что о традиционном военном параде, от которого ранее решил отказаться президент, в документе не упоминается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
День Независимости
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Парад это шествие победителей. А кого и когда xoxлы победили?
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Нічого,ми виживемо і всі його гріхи впишемо в його пекельний список.
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Карпенко Игорь
Карпенко Игорь
Олесь Андрій, головне щоб шаравари витримали все гівно яке ти будеш туди какати....
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я вас хoxлов, что вам не жилось то спокойно, что вы все делитесь, неужели мы лучше вас жили ,или вы хуже???...мы вам лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь вас называли, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это вы нас отблагодарили- москаляку на гіляку! ???? ....низкий вам поклон.....
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2
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Карпенко Игорь
Карпенко Игорь
Oleg Oleg, здесь главное просрать всё , а потом попросить в займы.
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0
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