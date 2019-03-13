"Парад надежд-2019" показал высокий уровень спортивного танца в Украине

9-10 марта в столичном выставочном центре "АККО Интернешнл" прошел юбилейный фестиваль по спортивным танцам "Парад надежд 2019". Организаторы фестиваля - Школа танцев Федорчук, Ассоциация спортивных танцев Украины при поддержке Группы компаний "Фокстрот". За 2 дня на паркет вышли более 1000 спортсменов из 158 спортивных танцевальных клубов, а их выступления оценили 72 участника судейской коллегии из Украины, США, Италии, Великобритании, Китая.

- Я в восторге, что вижу такие сильные коллективы на паркете турнира, - эмоционально начала торжественную церемонию открытия Парада Валентина Федорчук, заслуженный тренер Украины и неизменный организатор турнира. - Благодарю вас за то, что вы сегодня вместе с нами празднуете наш праздник. Очень многие спортсмены начинали свой путь с этого паркета, и я хочу, чтобы победу одержали сильнейшие, а в судья были объективными и справедливыми.

За 2 дня турнира на паркет вышло более 1000 спортсменов из 158 спортивных танцевальных клубов Украины и мира. Среди них были разыграны медали во всех возрастных категориях. Самой сильной категорией оказалась "Взрослые, латина" (1 место заняла пара из Харькова Алексей Мордвинов и Анастасия Осадчук) и "Взрослые, стандарт" (победители в категории киевляне Екатерина Байсарова и Андрей Зинченко). В конкурентной борьбе лучших украинских спортсменов (29 пар) блестяще выступили харьковчане София Зиль и Евгений Борушко, заняв 1 место (молодежь1, латина). А в стандартной программе "Молодежь 1" на первую строчку поднялись их земляки Мария Савчук и Александр Бескровный. В категории "Молодежь 2" золотые медали в стандартной программе забрали одесситы Анна Янкул и Кирилл Корчмарь.

Зато киевляне стали обладателями "Кубка Фокстрота" за лучшее исполнение одноименного танца от генерального партнера фестиваля Группы компаний "Фокстрот" и его руководителя Геннадия Выходцева. Воспитанники столичного клуба "Альта" Елизавета Перепелица и Дмитрий Родин, трехкратные чемпионы Мира по спортивным танцам показали, что они лучше всех танцуют в нашей стране фокстрот.

- 17лет из 30 юбилейных лет Парада ГК "Фокстрот" является его генеральным партнером, и мы гордимся тем, что присоединились к развитию спортивного танца в Украине. Около 26 000 спортсменов были на этом паркет за 30 лет, порядка 1000 судей оценивали ваши усилия. Это наша инвестиция в реализацию надежд десятков тысяч спортсменов, - сказал, комментируя партнерство, генеральный директор ГК Фокстрот Геннадий Выходцев.

Впечатлениями об организации фестиваля поделились Максим Федоренчик и Анна Макарова из Запорожья, которые заняли 4 место в категории "Молодежь 2 + Взрослые Rising Stars": "Очень хороший и большой зал, классный паркет, хорошая музыка и световое оформление. Нам, в общем, все понравилось. В раздевалке - пространство; нет толпы, в никто никому не мешает, для всех много места чтобы переодеться. Мы выбрали этот турнир потому, что он довольно большой, здесь собралось много участников со всей Украины и не только".

На "Параде надежд" мастерство спортсменов оценивали судьи мирового уровня из Европы, США, Китая и Украины. Виктор Палий, тренер из Одессы, последние 10 лет работает судьей на "Параде надежд" и так объяснил специфику своей работы: "Мы, тщательно смотрим за парами и сравниваем их. В танце оцениваем линии, движение и ритмичность, для того, чтобы почувствовать, что такое танцы, необходимо заниматься танцами. Я лично не жалею, что выбрал это направление в своей жизни".

Еще одним открытием турнира стал "Партнерский венский вальс". На паркет вышли сотрудники партнеров Парада надежд - Группы компаний "Фокстрот", ТМ "Секунда", сети Фокстрот, медиа партнеры "Зеркало недели. Украина", УНИАН и Первого туристического центра. Валентина Федорчук, неизменный организатор турнира Парад надежд, заслуженный тренер Украины, подарила партнерам турнира 7 бесплатных занятий по венскому вальсу.

- Много лет существует традиция, что именно на Параде маленькие "начинайки" категории "Бейби" стартуют в бальных танцах, а зрители их поддерживают. В юбилейный Парад мы не изменим нашей традиции, но сегодня будут выступать взрослые "начинающие", которые впервые выйдут на венский вальс. Они приходили после работы и трудились, чтобы сделать подарок 30-му "Параду надежд". Спасибо вам, партнеры", - сказала Валенитна Федорчук, приглашая партнеров на паркет.

"Парад надежд" отличается от остальных турниров тем, что ценит усилия каждого из участников турнира, а потому все зарегистрированные спортсмены на старте получили подарки от партнера стартового приза - ТМ "Сандора" в знак поддержки. Свою благодарность спортсменам засвидетельствовали ТМ Секунда, Oriflamе, фабрика детских игрушек Гулливер Украина", Украинская ассоциация прямых продаж. А Первый туристический центр предоставил путевку в Европу, которую разыграли рандомным способом среди всех посетителей турнира 9 марта.

Парад надежд украсили выступления молодых вокалистов талант-студии Натальи Могилевской: Галины Солодкой, Саши Фадеевой, Кристины Брутян, Дианы Горбатюк, Владимира Сергиенко, Ани Климчук. Также, на паркете свой мастер-класс дал Сергей Костецкий - хореограф, вокалист, участник "Голоса страны - 9", победитель "Танцев со звездами" и "Танцюю для тебе", постановщик шоу и фильмов.

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