"Паника – не лечит, и "умничать" здесь не надо": Гройсман дал совет властям в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Украины (2016-2019 лет) Владимир Гройсман считает, что в вопросах распространения коронавируса COVID-19 нужно "не умничать", а выполнять все рекомендации Всемирной организации здравоохранения и обеспечивать дополнительную защиту врачам и людям пожилого возраста, которые составляют особенно уязвимую группу риска.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас не умничать надо, а выполнять системные шаги – чтобы сохранить украинцев. Как по "методичке". И она должна быть доступна всем – от сельского головы к главам ОГА, министерств и ведомств, чтобы все понимали, что в каких ситуациях делать, – сказал Владимир Гройсман. – Важно позаботиться о врачах. Это те, кто сегодня на "передовой". Они должны быть обеспечены всем, чтобы и сами были защищены. Важно провести ряд мероприятий защиты людей от 60 лет. Это наши родители, наши мамы-папы, бабушки-дедушки. Они в группе риска".

Владимир Гройсман Страна

Политик подчеркнул, что меры, которые принимает власть – по закупке тестов, контролю границы, введению карантинных мер, – правильные. "Но это надо было делать раньше – чтобы минимизировать возможные последствия распространения болезни. Об угрозе говорили еще в декабре", – отметил Владимир Гройсман.

Он напомнил, что из личного опыта – и мэра Винницы, и руководителя государственного уровня, – знает: предупредительные меры работают и спасают жизни.

По словам экс-главы правительства, следующий шаг – информация. "Надо четко, ритмично и системно, раз-два в сутки, говорить о том, что происходит, что есть в наличии, какие меры принимаются – чтобы люди были проинформированы. Такая ясность сделает свое дело – с точки зрения и локализации, и нераспространения, и лечения, – сказал Владимир Гройсман. – Очевидно, что на следующей неделе мы услышим об увеличении диагностированных случаев заболевания – поступят закупленные Минздравом тест-системы. Но к этому надо относиться спокойно. Паника не лечит. Вместо этого нужно опираться на информацию ВОЗ и имеющийся опыт".

Владимир Гройсман также посоветовал не прибегать во время карантина к обсуждению вопросов, которые разъединяют общество и вызывают различные, в том числе, конфронтационные реакции.

"Думаю, что важные решения в карантинном режиме принимать не надо. Важно убрать все вопросы, которые могут быть дискуссионными, а сконцентрироваться на борьбе с двумя явлениями – коронавирусом и вызовами экономического кризиса".

Справка.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который распространился на более 120 стран и стал причиной смерти более 4700 человек. Первый случай смерти от болезни уже зафиксирован в Украине. В рамках противодействия распространению вируса Правительство Украины приняло решение ввести общегосударственный карантин в учебных заведениях, а также ограничить и отменить любые массовые мероприятия. В особом режиме будут работать пункты пропуска на линии разграничения. По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны с 15 марта вводятся ограничения на въезд иностранцев на территорию Украины. Министерство иностранных дел советует украинцам воздержаться от поездок за границу.

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