"Пахнет зрадой": популярный туристический сайт оскандалился с украинским языком

Популярный туристический сайт TripAdvisor попал в скандал с украинским языком, попросив одного из пользователей переписать отзыв о ресурсе на другом языке, поскольку украинский является неразрешенным.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал пользователь Александр Попов.

"Написал отзыв для TripAdvisor на украинском языке. Пришло письмо с просьбой переписать отзыв, я нарушаю правила ресурса и пишу на языке, который не является разрешенным", - написал он.

Есть русский, польский, а украинского нет. Интересно, это каким надо быть мотивированным, чтобы потратить свое время и переписать свой отзыв на другом языке и еще после того, как тебя послали. На что они рассчитывают?" - добавил Попов.

Об этом инциденте в своем Facebook также сообщил основатель волонтерской организации "Повернись живим" Виталий Дейнега.

"Здесь оказалось, что TripAdvisor не поддерживает отзывы на украинском. Мол, этот язык не поддерживается. Пишите на английском, польском, русском", - написал он.

Как писал "Обозреватель", накануне в сети высмеяли попытки россиян понять украинский язык.