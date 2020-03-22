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22 марта • обновлено в 16:12
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Нефьодова разнесли за скандал с масками: опубликованы доказательства

17.1т
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Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов разрешил задекларировать две партии респираторов, направленных в Испанию со 2 по 4 марта, по существенно заниженной стоимости.

Как сообщил в блоге на OBOZREVATEL глава гражданской платформы "Нова Країна" Виталий Манько, экспорт респираторов класса FFP3, производства ООО "НПП "БУК", общим количеством 204 тыс. штук привел к сокрытию от налогообложения свыше 14 млн грн (чтобы посмотреть документы, проскролльте новость до конца).

Максим Нефьодов

Максим Нефьодов

Проанализировав две декларации товара, которые Нефьодов опубликовал в своем Facebook, Манько подсчитал, что:

  • статистическая стоимость одного респиратора FFP3 составила 4,6 коп/шт,

  • контрактная стоимость одного респиратора FFP3 в количестве 104 тыс. – 1,84 грн/шт,

  • контрактная стоимость одного респиратора FFP3 в количестве 100 тыс. – 1,92 грн/шт.

При этом, по его словам, номинальная рыночная цена данного товара по состоянию на 2018-2019 годы составляла от 50 до 80 грн за шт.

"Средняя погрешность цен, указанных в декларациях, составляет 3800%. Стоимость товара занижена в 38 раз", – отметил Манько.

Он подчеркнул, что суммарная расчетная рыночная стоимость экспортированных респираторов составляет $593 478 вместо $15 600, указанных в документах.

Таким образом, по подсчетам Манько, скрытая от налогообложения сумма на стороне Украины – примерно $577 878, или по курсу НБУ на день поставки составляет 14 210 026 грн.

Нефьодова разнесли за скандал с масками: опубликованы доказательства
Нефьодова разнесли за скандал с масками: опубликованы доказательства

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире испанского телеканала показали разгрузку респираторов производства харьковской компании BUK. При этом в сюжете не было указано, какое количество респираторов закупила Испания в Украине и когда это было сделано.

В ответ Нефьодов заявил, что вывоз партии украинских респираторов в Испанию был законным и осуществлен до запрета на экспорт медоборудования и лекарств.

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Тема
Коронавирус
Персона
Максим Нефедов
Место
Украина
Теги
Государственная таможенная служба Украины вирус
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
вот вам и -"хуже не будет" и "какая разница"...)
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Dimit Oksana
Dimit Oksana
Профани навіть не можуть зрозуміти ,що означають графи в митній декларації ! Теж мені розслідувачі! Яка статистична вартість ? Преред тим ,як писати таку фігню ,обо підіть на курси митних брокерів ,або проконсультуйтесь у брокерів . Нефьодов правий - експорт був законний ,хоч і несправедливий .Це вже питання до турбо Ради . Митник ,навіть і головний ,не може зупинити експорт або імпорт ,якщо він відповідає законодавству . А шановному автору -розкрийте експортера і його власника - що це за барига ,що в розпал пандемії , вивозить маски ?
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bregovich mark
bregovich mark
Все понятно.К власти пришла мра зот а.73% вы не просто ид иот ы,вы по до нки предавшие свою страну ,мр а зи!
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