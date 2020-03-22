Нефьодова разнесли за скандал с масками: опубликованы доказательства

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов разрешил задекларировать две партии респираторов, направленных в Испанию со 2 по 4 марта, по существенно заниженной стоимости.

Как сообщил в блоге на OBOZREVATEL глава гражданской платформы "Нова Країна" Виталий Манько, экспорт респираторов класса FFP3, производства ООО "НПП "БУК", общим количеством 204 тыс. штук привел к сокрытию от налогообложения свыше 14 млн грн (чтобы посмотреть документы, проскролльте новость до конца).

Максим Нефьодов

Проанализировав две декларации товара, которые Нефьодов опубликовал в своем Facebook, Манько подсчитал, что:

статистическая стоимость одного респиратора FFP3 составила 4,6 коп/шт,

контрактная стоимость одного респиратора FFP3 в количестве 104 тыс. – 1,84 грн/шт,

контрактная стоимость одного респиратора FFP3 в количестве 100 тыс. – 1,92 грн/шт.

При этом, по его словам, номинальная рыночная цена данного товара по состоянию на 2018-2019 годы составляла от 50 до 80 грн за шт.

"Средняя погрешность цен, указанных в декларациях, составляет 3800%. Стоимость товара занижена в 38 раз", – отметил Манько.

Он подчеркнул, что суммарная расчетная рыночная стоимость экспортированных респираторов составляет $593 478 вместо $15 600, указанных в документах.

Таким образом, по подсчетам Манько, скрытая от налогообложения сумма на стороне Украины – примерно $577 878, или по курсу НБУ на день поставки составляет 14 210 026 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире испанского телеканала показали разгрузку респираторов производства харьковской компании BUK. При этом в сюжете не было указано, какое количество респираторов закупила Испания в Украине и когда это было сделано.

В ответ Нефьодов заявил, что вывоз партии украинских респираторов в Испанию был законным и осуществлен до запрета на экспорт медоборудования и лекарств.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!