Многие, наверное, видели в соцсетях крики о том, мол в оккупированной рф Макеевке с водой что-то непонятное: вода воняет, люди травятся и так далее. Давайте попробуем разобраться в том, кто виноват, что делают сейчас оккупационные власти и что в итоге остается.

Итак, начнем с того, что вода в Макеевке даже до войны была с запахом. Но, после прихода рукожопых асвабидителев произошло следущее: в понедельник вода начала вонять от слова очень. Люди сразу подняли кипишь в соцсетях, мол воняет от та хрень, которая из крана идет. Но оккупационные власти молчали в ответ и думал,и шо пронесет. Само.

Не пронесло. Вода продолжала и дальше литься с дурным запахом. Дошло до того, что когда люди набирали полную ванную воды, то ванная комната превращалась в душегубку со смердящей жидкостью. Особенно вода воняла при нагревании. Оккупанты молчали в тряпочку и нихера не делали.

В сети бурлили дискуссии о том, что происходит с водой в Макеевке, выдвигались различные версии: обвиняли в случившемся и марсиан с бомбой инопланетной, и вездесущую дрг Хунты. Оккупационные типа власти продолжали втыкать на морозе, ибо был у них активирован режим

"чуркин".

Ну, а потом пошли отравления. Слухи разные: от 100 до 300 человек были госпитализированы. Почему цифры такие разные? Патаму шо то все быдло, именуемое себя властелинами герцогства Макеевки, боялось и до сих пор боится озвучить реальные данные о тех, кто отравились непонятной хренью, текущей из кранов.

Давайте вместе подумаем, кого тыкать мордой в дерьмо и кто насрал.

Версия с дрг Хунты сразу отметается, ибо бред. Да, помню как сепарасты пугали мирняк, мол траванут Правосеки воду, гинасыд и все такое. Только Хунта на столько Хунта, что за 5 лет войны не захотела травануть мирняк ,хотя имеет для этого возможности. Ну не звери?

Версия 2- рукожопы или оккупационные власти. Согласитесь, быдлу, сменившему спортивные штаны абибасы на пиджаки, абсолютно насрать на мирняк - главное рубануть денег и свалить с Донбасса, как это сделал гиркин, грабанувший кассы и хранилища Приватбанка.

Только не нужно рассказывать о том, шо виноваты папередники [ну то есть Хунта], ведь целью войны на Донбассе никогда не было благосостояние мирняка,поэтому все что криво стояло в оккупации пилилось, рубалось, отжималось,воровалось и продавалось задешево. Мирняк был и есть живым щитом для орков и декорациями для рос тв, не более того, проблемы индейцев [цивильных холопов в оккупации ] - это проблемы, на которые насрать всем и каждому из так называемых властей,получивших шанс поворовать. А вода, канализация и т. д. - это

мелочи, не сдохли от снарядов, не сдохнут от воды.

По моим данным, в Макеевке произошло следущее: сначала прогнили трубы, по которым шли канализационные стоки. Деньги на ремонт были украдены давным давно, но оккупантам неимоверно везло. Но потом подкрался пиз*ец: канализациооные стоки попали в водопроводные трубы. И началась хрень с водой - вода из Макеевских кранов пошла с

экстрактом дерьма/

Оккупационные власти думали шо пронесет, но не пронесло. Поэтому пришлось выходить из ситуации с помощью марганца, который использовали для очистки и для избежания паники. Но было поздно - много людей таки попили водички с дерьмом и попали в больницы, в том числе и дети/

Самое прекрасное в этой ситуации то, что вся вина в случившемся целиком и полностью лежит на оккупантах, а Хунта тут вообще не при делах. Ватные сми не рассказывали о том, что международные гуманитарные миссии поставили на оккупированные рф территории хлор для очищения воды еще месяц назад. Но этот хлор не использовали и не используют, ибо ну очень списать хочется халявную химию и заработать денег.

Новости Жизнь в Донецке остановилась

В выигрышной ситуации от проблем с водой в Макеевке только так называемый глава дырынды по имени пенис душилин: он точно знает, что хлор есть в достаточном количестве и именно он предстанет перед ватой накануне фейковых выборов во всей красе, мол решил задачу чувак быстро и оперативно.

Только не была ли вся хрень с водой частью пиара пушилина изначально? Или это просто элементарный про*б оккупантов из-за жадности? У меня нет на эти вопросы ответа.

Только слюни не нужно распускать о том, что оккупационным властям ну ваааще мирняк не безразличен: когда думают о цивильных, то грады и гаубицы в жилсекторах не ставят. И еще - на видео вода в Ленинском районе Донецка. Какчество от той белой хрени, которая из крана течет, на лицо так сказать.

Мораль: на русском можно разговаривать, не то, что в 2012 году во время Евро.

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