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28 января • обновлено в 15:35
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Отмена отчества в Украине: Капранов предложил "ходить конем"

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Публицист, писатель, издатель Дмитрий Капранов убежден, что граждане Украины могут отказываться от отчеств.

"С точки зрения идентификации граждан, отчество значения уже не имеет. В нынешнем мире, когда у нас куча цифр – справок, идентификационных номеров, страховок, паспортов и т.д. – имя человека превращается в цифру", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя тематическую петицию, опубликованную на сайте президента Украины.

Петиция на сайте президента Украины об отмене отчества

Петиция на сайте президента Украины об отмене отчества

Он обратил внимание, что, пользуясь правом изменять имя и фамилию, некоторые граждане "писали в паспортах бог весть что", включая "киношные псевдо". "Поэтому, носить отчество, не носить отчество – это выбор каждого человека, и государство здесь должно умыть руки и сказать: "Тебе дали цифровой чип, идентификационный номер, а дальше ходи конем в соответствии со своими убеждениями", – сказал писатель.

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По словам Капранова, он и его брат Виталий "спокойно обходились без отчества" и не видят проблемы в том, чтобы не использовать его и в дальнейшем. "Нас до сих пор называют "ребята" несмотря на то, что у нас седые бороды", – заметил он.

Дмитрий Капранов

Дмитрий Капранов

Как писал OBOZREVATEL, 24 января на сайте президента Украины появилась петиция об отмене отчество. Ранее в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №2450, позволяющий гражданам Украины изменять свое отчество.

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Читайте все новости по теме "Петиции Президенту Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Петиции Президенту Украины Эксклюзив
Персона
Дмитрий Капранов
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Ш. Олег
Ш. Олег
Коль так сильно в Европу вам хочется, то идите уже до конца, отказавшись не только от отчества, а от матери и от отца.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Прокапало Ігор, я? Который полжизни прожил в Германии, не сменив украинский паспорт на немецкий и не забыв ни историю, ни культуру, ни оба языка, которые впитал с молоком матери? Я мyдак? А кто тогда вы, отрёкшиеся от прошлого идиoты?
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0
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ш. Олег, я же говорил, м у д а к!
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0
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
рагуль№*****
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1
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Дмитрий Кусокговнаевич Копранов)))
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2
1
фил филька
фил филька
копрофилов
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0
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