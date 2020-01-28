Отмена отчества в Украине: Капранов предложил "ходить конем"

Публицист, писатель, издатель Дмитрий Капранов убежден, что граждане Украины могут отказываться от отчеств.

"С точки зрения идентификации граждан, отчество значения уже не имеет. В нынешнем мире, когда у нас куча цифр – справок, идентификационных номеров, страховок, паспортов и т.д. – имя человека превращается в цифру", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя тематическую петицию, опубликованную на сайте президента Украины.

Петиция на сайте президента Украины об отмене отчества

Он обратил внимание, что, пользуясь правом изменять имя и фамилию, некоторые граждане "писали в паспортах бог весть что", включая "киношные псевдо". "Поэтому, носить отчество, не носить отчество – это выбор каждого человека, и государство здесь должно умыть руки и сказать: "Тебе дали цифровой чип, идентификационный номер, а дальше ходи конем в соответствии со своими убеждениями", – сказал писатель.

По словам Капранова, он и его брат Виталий "спокойно обходились без отчества" и не видят проблемы в том, чтобы не использовать его и в дальнейшем. "Нас до сих пор называют "ребята" несмотря на то, что у нас седые бороды", – заметил он.

Дмитрий Капранов

Как писал OBOZREVATEL, 24 января на сайте президента Украины появилась петиция об отмене отчество. Ранее в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №2450, позволяющий гражданам Украины изменять свое отчество.

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