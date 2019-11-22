Отказались покинуть корабль: всплыл скандальный нюанс о танкере "Делфи" в Одессе

Капитан танкера "Делфи", который потерпел бедствие у берегов Одессы 22 ноября, не хочет подавать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца.
Он же находится в Британии и связаться с ним не представляется возможным. Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба при губернаторе, в котором участвовали пограничники, портовики, спасатели и медики, передает "Думская".
И.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов заявил, что экипаж судна состоит из трех украинцев (капитан, старший механик и матрос). Капитан же отказался предоставлять сведения о собственнике. Запасы топлива для работы генератора на судне было лишь до 18 ноября.
По словам Карпова, судно является "серым". У него нет никаких судовых документов. На якорь танкер стал в мае 2019 года.
"Мы по решению капитана порта "Одесса" направили буксир, предлагали им "принять конец", а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции", – заявил Карпов.
У моряков нет еды, света и воды. Проблемы начались два дня назад.
Танкер "Делфи" потерпел бедствие
Думская
Танкер "Делфи" потерпел бедствие
Думская
Танкер "Делфи" потерпел бедствие
Думская
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Одессе 21 ноября сильный порывистый ветер повалил 12 деревьев. Одно из них упало на автомобиль. Также зафиксировано 9 обрывов электросетей. Было нарушено движение трамвайного маршрута №20. Пострадавших нет.
Фотокорреспондент OBOZREVATEL прошелся вдоль побережья в Одессе и зафиксировал на фото бурную стихию на ноябрьском Черном море.
В международном аэропорту "Одесса" 21 ноября на взлетно-посадочной полосе из-за внезапной поломки был прерван старт частного самолета одной из турецких авиакомпаний.
Вскоре стало известно, что в аэропорту Одессы произошло второе ЧП за день – после поломки передней стойки частного самолета рейсом в Дубай, аналогичную неисправность обнаружили у лайнера, следовавшего по маршруту "Стамбул – Одесса".
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