Отказались покинуть корабль: всплыл скандальный нюанс о танкере "Делфи" в Одессе

Капитан танкера "Делфи", который потерпел бедствие у берегов Одессы 22 ноября, не хочет подавать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца.

Он же находится в Британии и связаться с ним не представляется возможным. Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба при губернаторе, в котором участвовали пограничники, портовики, спасатели и медики, передает "Думская".

И.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов заявил, что экипаж судна состоит из трех украинцев (капитан, старший механик и матрос). Капитан же отказался предоставлять сведения о собственнике. Запасы топлива для работы генератора на судне было лишь до 18 ноября.

По словам Карпова, судно является "серым". У него нет никаких судовых документов. На якорь танкер стал в мае 2019 года.

"Мы по решению капитана порта "Одесса" направили буксир, предлагали им "принять конец", а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции", – заявил Карпов.

У моряков нет еды, света и воды. Проблемы начались два дня назад.

Танкер "Делфи" потерпел бедствие Думская

Танкер "Делфи" потерпел бедствие Думская

Танкер "Делфи" потерпел бедствие Думская

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