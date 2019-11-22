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22 ноября • обновлено в 11:13
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Отказались покинуть корабль: всплыл скандальный нюанс о танкере "Делфи" в Одессе

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Капитан танкера "Делфи", который потерпел бедствие у берегов Одессы 22 ноября, не хочет подавать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца.

Он же находится в Британии и связаться с ним не представляется возможным. Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба при губернаторе, в котором участвовали пограничники, портовики, спасатели и медики, передает "Думская".

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И.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов заявил, что экипаж судна состоит из трех украинцев (капитан, старший механик и матрос). Капитан же отказался предоставлять сведения о собственнике. Запасы топлива для работы генератора на судне было лишь до 18 ноября.

По словам Карпова, судно является "серым". У него нет никаких судовых документов. На якорь танкер стал в мае 2019 года.

"Мы по решению капитана порта "Одесса" направили буксир, предлагали им "принять конец", а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции", – заявил Карпов.

У моряков нет еды, света и воды. Проблемы начались два дня назад.

Танкер "Делфи" потерпел бедствие

Танкер "Делфи" потерпел бедствие

Думская

Танкер "Делфи" потерпел бедствие

Танкер "Делфи" потерпел бедствие

Думская

Танкер "Делфи" потерпел бедствие

Танкер "Делфи" потерпел бедствие

Думская

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина Одесса
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