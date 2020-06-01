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1 июня • обновлено в 10:41
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На Прикарпатье произошло землетрясение

3.1т
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В понедельник, 1 июня, в 07:22 на Прикарпатье произошло землетрясение с эпицентром в районе города Долина Ивано-Франковской области.

Как сообщает KURS, источник землетрясения находился на глубине 2 км. Мощность подземных толчков – 3,2 по шкале Рихтера.

Произошло землетрясение с эпицентром в Долине

Произошло землетрясение с эпицентром в Долине

Иллюстрация

Меканци Долины, Болехова и окружающих сел делятся в сети сообщениями об утренних толчках.

"Яворов. У нас было очень сильно ощутимо. Сидим, отходим от шока и страха", – пишет Диана Попадинец.

"Это действительно было что-то. У нас дома стаканы полностью затряслись", – отмечает Оля Физер.

"Почувствовали. Стекла в серванте зазвенели", – говорит Ольга Стефанишин.

По информации Главного центра специального контроля, землетрясение с такой магнитудой может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 25 апреля в Одесской области произошло землетрясение. Эпицентр толчков располагался в так называемой зоне Вранча (Румыния).

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