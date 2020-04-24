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25 апреля • обновлено в 23:03
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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Если бы сейчас были выборы, часть электората Зе ушла бы к Порошенко

33т

Это все эмоции.

Осмелюсь предположить, что если бы сейчас были выборы, то от зеленого электората откололся бы приличный пласт в пользу Порошенко. Да, да, знаю, вы скажете – метнутся в сторону регионалов. Да, метнутся. Но там есть свой, давний и "ядерный", который, на мой взгляд, не имеет особых предпосылок сильно увеличиться. Все иные кандидаты, приходившие на выборы в прошлом году, за этот год не заработали особой прибавки к рейтингу – потому что над этим самым рейтингом надо работать.

И здесь работает Порошенко. Хорошо так, планомерно, настойчиво работает. "В долгую". По поводу того, что электорат кричит "не забудем, не простим" – это все эмоции. Субъективно, но многие вспомнят все-таки период роста, и втихую, не крича об этом на всех углах, поставят галочку возле нужной фамилии.

Почему я делаю такие выводы?

Из кусочков информации – от волонтеров, от блогеров, от остальных людей. Народ, получивший коробку с продуктами, сначала плюется, а потом говорит "мы не ожидали, что там так много". Народ, получивший партию медицинской техники, медикаментов, продуктов - каким бы ни был заангажированным - сравнивает. Он не может не сравнивать.

За этот год многие потеряли. И многие же абсолютно не связывают это с коронавирусом. И поэтому ролики, фильмы, статьи о "достижениях" Зе могут влиять на людей, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. Или на тех, кого по каким-то причинам это не коснулось – есть пенсия, пособие, заработали на хайпе на масках и антисептиках, удалось подстроиться и т.д.

В данном случае капля камень точит. Причем филигранно.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
выборы в Украине Выборы Президента Выборы 2019
Источник
Источник: Facebook Олени Кудренко
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Щербан Andy
Щербан Andy
Маю сумніви. Швидше, взагалі на вибори не підуть.
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Mey Irina
Mey Irina
Ржу в голос!!!!! То, что Шарий набрал больше всех голосов, почему то молчат и то что у Зебила упал рейтинг. За то про Парашку, прям наперебой пишут. Зеленский -35% Порошенко -11% Тимошенко -2% Шарий - 32%
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Julius Evola
Julius Evola
Свинокобыла кудренка констатирует факт - тот кто сажал ее на швабру покупает чернь за пачку гнилой гречи
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