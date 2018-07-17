"От убийц не будет покаяния": в Киеве трогательно почтили жертв малайзийского "Боинга"

Во вторник, 17 июля, в Киеве возле Посольства Нидерландов в Украине почтили память жертв катастрофы лайнера "Малайзийских авиалиний", который выполнял рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур и был сбит российскими военными в небе над Донбассом.

Люди приносили к зданию дипломатического ведомства цветы, игрушки и лампадки.

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Также было фото одной из погибших девочек.

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На крыльце здания был закреплен лист со стихом, посвященным жертвам трагедии и агрессии России против Украины.

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Сотрудники посольства Нидерландов выставили у окна большую свечу в окружении белых цветов.

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Напомним, 17 июля 2014 года возле города Торез Донецкой области был сбит Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", следовавший по маршруту MH17 Амстердам - Куала-Лумпур. Жертвами трагедии стали 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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