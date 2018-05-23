От холода до жары: синоптики дали прогноз на лето в Украине

Метеорологи пока не спешат делать долгосрочные прогнозы на лето из-за непредсказуемой погоды.

Зато народные синоптики уже имеют ответ на этот вопрос. Так, Леонид Горбаль считает, что июнь будет теплым, в июле будут лить дожди, а август будет прохладным. Об этом сообщает "КП.ua".

Горбаль составляет свои прогнозы, учитывая расчет числовых рядов планет Солнечной системы, которые имеют влияние на климат и все живое на Земле.

"До 9 июня днем температура будет подниматься до 25-28 градусов, затем на несколько градусов снизится в краткий период дождей, которые пройдут 11-13 июня. После этого до начала третьей декады месяца погода будет жаркой - температура поднимется до 30 градусов - и без осадков. 21-22 июня Украину накроют дожди, местами град. Правда, жителям каких регионов стоит начинать волноваться за урожай, неизвестно", – рассказал он.

По словам Горбаля, с 23 июня и до конца месяца будет 30 градусов жары. В этот период дожди, ветра и град возможны только 26 июня. По прогнозам синоптика, июль станет дождливым с периодическими похолоданиями.

"Дожди помешают сбору урожая - был год, когда пшеница прорастала на корню и комбайны не могли ее собрать. Вот такой июль может повториться - дождливым июль бывает в годы Венеры, которые случаются очень редко. Некоторые периоды могут соединяться в семидневки, это значит, что дожди могут лить и целую неделю", – отметил он.

Он посоветовал не выбираться на природу 4-5, 9-10, 14-16, 21-22 и 26-27 июля.

"До 8 июля на улице будет +25…+27 градусов, а с ­10-го числа температура взлетит до 29-33 с отметкой "плюс" и на таком уровне продержится до конца месяца. Небольшое понижение будет связано с дождями 22-24 июля - воздух будет прогреваться до +24…+26", - подчеркнул он.

Горбаль рассказал, что август будет сухим. Осадки ожидаются 6-8, 21-22 и 27 августа.

"В первой декаде температура будет на уровне 23-26 градусов, затем поднимется до 28-29, а с 17 августа упадет до +24", – резюмировал он.

Тем временем, прогноз синоптика Владимира Деркача отличается. Он считает, что в июне будут дожди, июль будет жарким, а в август станет теплым. Он составляет прогнозы по старой народной методике по промежутку от католического до православного Рождества.

"Лето встретит нас дождями, которые будут идти с небольшими перерывами почти всю первую декаду. Середина июня будет более теплой, чем его начало, но не слишком, осадков будет меньше. А в конце месяца придет настоящая летняя жара. Но вряд ли будет больше +30", - отметил он.

По словам Деркача, июль будет самым жарким месяцем с редкими, но сильными дождями со шквалами. В среднем, температура будет выше 30 градусов тепла. В свою очередь, в августе сильной жары не ожидается. Осадки будут редкими. Затяжных дождей не ожидается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз погоды на ближайшие выходные.