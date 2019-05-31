От +7 до +35: синоптик дала неоднозначный прогноз по Украине 

Первые летние выходные, 1-2 июня, в Украине будут с атмосферными прыжками и колебаниями температур.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в Карпатах ночью ожидается +7 +12 градусов, а днем в Днепре, Луганской, Донецкой областях местами вероятно до + 33 + 35 градусов.

По ее прогнозу, лето в Украине в большинстве областей начнется в условиях +24 +30 градусов, на западе + 20 + 25 градусов.

24 канал

На юге, востоке и в большинстве центральных областей +28 +33 градуса, местами, как я уже сказала, ожидается до +33 +35 градусов.

Диденко добавила, что атмосферные фронты северного циклона обусловят дожди с грозами вдоль полосы Винниччина-Черкасщина-Полтавщина-Сумщина-Харьковщина. Грозы также могут сопровождаться шквалом и градом.

В Киеве в выходные дни ожидается теплая, местами дождливая погода. Температура воздуха составит +25 +28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, из-за аномальной смены климата в Украине лето 2019 года будет на месяц короче.

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