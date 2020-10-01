От 36 до 194 тысяч. Минздрав решил установить тарифы при родах в Украине

Министерство здравоохранения планирует с 2021 года установить тарифы на оказание медицинской помощи при родах.

Сумма будет колебаться от 35 972 до 194 489 грн в зависимости от сложности случая, сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга в среду, 30 сентября.

Министр заявил, что предоставление при родах медицинской помощи в полном объеме является одним из приоритетов ведомства. По его словам, в год ожидается около 270 тысяч родов.

"Во-первых, мы увеличиваем ставку финансирования при родах. Во-вторых, со следующего года у нас будут введены дополнительные коэффициенты: у нас есть обычные роды, а есть роды с осложнениями. Тогда надо более квалифицированная, более специализированная помощь", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Степанов заявлял, что роды в Украине не могут быть полностью бесплатными из-за большого количества осложнений и нюансов в каждом конкретном случае.

"Но жизнь другая – порой бывают патологические роды, куча разных диагнозов, когда надо спасать женщину и ребенка, который родился, иногда бывает кесарево, и много-много других вещей. И это гораздо больше стоит, чем 8136 гривен 3 копейки [определенный тариф в рамках медреформы]. Такова жизнь", – подчеркнул министр.