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17 марта • обновлено в 06:42
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Освобождение Славянска от оккупации вспомнили в сети: впечатляющие кадры

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В сети опубликовали архивные кадры освобождения Славянска Донецкой области от российских оккупантов в 2014 году.

Видео появилось на странице фонда "Повернись живым" в Facebook. Воспоминаниями поделился украинский воин из Славянска Дмитрий Напрягло (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очень большой контраст: то, что было до этого, и произошло в считанные часы после освобождения. Такое ощущение ... ну, свободы!?" – рассказал защитник.

Освобождение Славянска от оккупации вспомнили в сети

Освобождение Славянска от оккупации вспомнили в сети

Скриншот из видео

По его словам, когда началась война в Донбассе, добровольцем брать не хотели, поэтому мужчина подписал контракт, ведь всегда был патриотом.

Освобождение Славянска от оккупации

Освобождение Славянска от оккупации

Скриншот из видео

Освобождение Славянска от оккупации

Освобождение Славянска от оккупации

Скриншот из видео

Боец поделился своей историей, а также рассказал о сыне Романе, который погиб в бою 26 февраля 2017, спасая товарища, в которого попали из снайперской винтовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пятую годовщину освобождения Мариуполя от оккупантов в Министерстве внутренних дел Украины показали мощное видео противостояний украинских защитников с террористами "ДНР".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Славянск
Теги
боец АТО АТО Новости Донбасса Донбасс
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