В сети опубликовали архивные кадры освобождения Славянска Донецкой области от российских оккупантов в 2014 году.

Видео появилось на странице фонда "Повернись живым" в Facebook. Воспоминаниями поделился украинский воин из Славянска Дмитрий Напрягло (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очень большой контраст: то, что было до этого, и произошло в считанные часы после освобождения. Такое ощущение ... ну, свободы!?" – рассказал защитник.

Освобождение Славянска от оккупации вспомнили в сети Скриншот из видео

По его словам, когда началась война в Донбассе, добровольцем брать не хотели, поэтому мужчина подписал контракт, ведь всегда был патриотом.

Освобождение Славянска от оккупации Скриншот из видео

Освобождение Славянска от оккупации Скриншот из видео

Боец поделился своей историей, а также рассказал о сыне Романе, который погиб в бою 26 февраля 2017, спасая товарища, в которого попали из снайперской винтовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пятую годовщину освобождения Мариуполя от оккупантов в Министерстве внутренних дел Украины показали мощное видео противостояний украинских защитников с террористами "ДНР".

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