В сети опубликовали архивные кадры освобождения Славянска Донецкой области от российских оккупантов в 2014 году.
Видео появилось на странице фонда "Повернись живым" в Facebook. Воспоминаниями поделился украинский воин из Славянска Дмитрий Напрягло (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Очень большой контраст: то, что было до этого, и произошло в считанные часы после освобождения. Такое ощущение ... ну, свободы!?" – рассказал защитник.
Освобождение Славянска от оккупации вспомнили в сети
Скриншот из видео
По его словам, когда началась война в Донбассе, добровольцем брать не хотели, поэтому мужчина подписал контракт, ведь всегда был патриотом.
Освобождение Славянска от оккупации
Скриншот из видео
Освобождение Славянска от оккупации
Скриншот из видео
Боец поделился своей историей, а также рассказал о сыне Романе, который погиб в бою 26 февраля 2017, спасая товарища, в которого попали из снайперской винтовки.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пятую годовщину освобождения Мариуполя от оккупантов в Министерстве внутренних дел Украины показали мощное видео противостояний украинских защитников с террористами "ДНР".
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