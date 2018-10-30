Давно хотел написать статью о том, кто резал на металлом предприятия в районе ДАПа и участвовал в разграблении магазина МЕТРО. Вы не поверите, американцы тут вообще ни при чем. И Хунта тоже. МЕТРО просто асвабадили.

Давайте познакомимся ближе с асвабадитилями МЕТРО. Будур Виктор Петрович, асвабадитиль, который есть на Миротворце. Будур владел небольшим бизнесом до 14 года - выпускал топливные брикеты в Макеевке. Асвабадитиль номер 2- Мишин Иван Юрьевич, если не ошибаюсь, он уроженец Тореза, торговал телефонами после отсидки на автовокзале Южный. Асвабадитиль номер 3 - Шевчук Виталий Павлович,1953 года рождения.

Будур был замкомандира "Востока", Шевчук его личным водителем.

Вся эта гоп-компашка резала на металл ДАП, МЕТРО, ММК, а также в Торезе пару предприятий.

В 2014 году вышеназванные пилили под крышей батальона "Восток". Схема асвабаждения была простая: 10 вооруженных орков заганялись на территорию в качестве охраны и 15-20 людей из гражданских. Так называемой охране платили по 2 тыс. грн в сутки, резчикам по 500 грн на рыло. В основном резали за 500 грн люди из Макеевки, техника была оттуда же. Охранники были на 90% осетины, 50% денег с порезки металла заходило осетину Зауру, который был на то время командир роты Юг в составе бригады "Восток". Вот он на фото.

Новости Как грабили поселок под ДАПом

Будур сначала технику честно арендовал, даже деньги платил за аренду. Но потом отжал и подъемные краны, и погрузчики, и остальную технику у предпринимателей, сказал шо отбирает "на нужды революции". Тех, кто были против отжима техники и решили поискать праведливости в захваченном здании сбУ Донецка, прикопали тихо или кидали на подвал, а потом отпускали за выкуп.

Случай с супермаркетом МЕТРО своего рода уникальный: там пилили и жратву, и металл пополам - половину местным,половину осетинам. БОльшая часть асвабажденных товаров МЕТРО была реализована на Горсаде, в центре Донецка. А точнее в магазине Макси. Владелец магазина - кум бывшего оккупационного мэра Донецка, Мартынова [тот, который до войны был директором парка Щербакова]. Также товары с МЕТРО пошли на

Мотель, в военную часть, где на то время базировался батальон "Восток"

Тем, кто добровольно отдавали в пользование технику и авто для порезки на металл предприятий, Будур говорил, мол спакуха, металл рубим, ибо нужны срочно противотанковые ежи и на "поддержку революционеров", ибо Хунта близко.

Будур с компашкой также вырезали 15-17 км рельс, которые шли к металлургическому макеевскому заводу. Все это происходило на базе Ротопринт. Саму базу, кстати, отжали на "нужды гивалюцыи", а владельцев техники похоронили на той же базе.

Эта же компашка в конце июля 14 года в Еленовке порезала аллюминиевые жд вагоны,целый состав муковозов. Все было просто: приехали вооруженные осетины с Витей Будуром во главе и директору станции перед порезкой предложили выбор: или пизд*лей, или денег дадим. Директор оказался дальновидный человек - взял деньги, сославшись на то, что у него аллергия на пытки. Нарубали парни неплохо - тонн 40-60 аллюминия и вывезли все на отжатых Камазах.

Кстати, в порезке всех абсолютно шахт по Донецкой области, на оккупированных участвовали тоже Будур и компания, везде успевали пацаны.

Кстати, Будур невъездной на территорию рф, видимо таких асвабадилей не ждут на России. Ну и самое эпичное то, что сын его, Артем, учится где? У Хунты конечно. От такая духовность. Папа, кстати сейчас режет шахту Чайкина, видимо шоб сынуля не голодал.

Эпилог. Если кто думает, что русский мир - это гармошки и балалайки, то это не так. Русский мир, настоящий, а не придуманный - это когда к тебе придет Витя Будур с вооруженными осетинами и порежет твое предприятие на " нужды революции". Ну или отберет у тебя технику для того, чтоб резать чье-то предприятие на металл. И ты будешь в это время молчать, ибо неохота, шоб тебя прикопали или кинули на подвал. Таковы реалии русского мира, без прикрас и дешевых декораций. Ну Будур спокойно пересядет с ржавого ланоса на бмв х6 и бзаведется охраной

Мораль. Спасибо жителям РФ за асвабаждение. Носорогвамбрат.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/