Осторожно, клещи! Что можно и чего нельзя делать, если вас уже укусили

В Украине на фоне смягчения карантинных мер и прихода теплой весенней погоды, все больше людей поддаются соблазну провести выходной на природе. Излюбленными для отдыхающих становятся парки, уютные скверы или лесные зоны невдалеке от города.

Однако, эти же зоны, особенно весной и летом, являются любимым местом обитания клещей, которые, хоть и воспринимаются без панического страха, но в плане опасности, могут дать фору другой живности, обитающей в лесах.

OBOZREVATEL рассказывает, чем опасны клещи и, что можно делать, а чего – нельзя, если укусил клещ.

Клещ на коже

Чем опасны клещи

Во-первых, клещ весьма мал и почти незаметен. Попадая на тело, он отыскивает место с тонкой кожей (пах, подмышки, шея, область ключицы, живот или спина), после чего впивается в жертву. При этом человек, в большинстве случаев, даже не понимает, что был укушен, поскольку в слюне клеща находится природное обезболивающее.

Осознание того, что вас укусили, приходит только спустя день, когда вокруг места укуса начинается воспаление, которое может сопровождаться нагноением.

Во-вторых, клещ является переносчиком множества бактерий, которые он мог подцепить у животных, которых кусал ранее. Также клещи могут заразить человека клещевым энцефалитом или же болезнью Лайма (боррелиоз). Обе эти болезни успешно лечатся при обнаружении на ранних стадиях, однако могут привести к инвалидности и даже смерти.

Когда клещи наиболее опасны

В основном клещи активны лишь в очень теплое время года: с мая по июль. Резкий спад активности фиксируется уже с августа. Не любят они как прямого солнца, так и обильного дождя.

Где живут клещи

Излюбленное место обитания клещей - затененные влажные кусты, невысокие деревья, трава. Однако на прогретых солнцем полянах они встречаются крайне редко.

Несмотря на распространенное мнение о том, что клещи падают на людей с деревьев, на самом деле давно доказано, что зона их атаки – не более метра от земли.

Место укуса клеща

Где в Украине живет энцефалитный клещ

По данным МОЗ, в Украине есть три региона его обитания: аннексированный полуостров Крым, некоторые районы Волынской области и Яворивский район Львовской области.

Что делать, если нашли клеща на себе

Если вы находитесь в лесу, то лучший способ – просто сбросить его с себя. Ни в коем случае нельзя давить клеща на теле или между пальцами, поскольку даже так можно подхватить заражение.

Если клеща вы обнаружили дома (среди одежды после прогулки в лесу), лучше всего будет прижечь его спичкой. Так вы точно избавитесь и от клеща, и от переносимой им заразы.

Что делать, если укусил клещ

В идеале, как только вы обнаружили на себе клеща, его нужно тут же вынуть. Для этого стоит взять пинцет и, ухватившись за клеща максимально близко к коже, резко выдернуть его. Важно не раздавить клеща, так как инфекция сможет попасть в рану на месте укуса.

Как вытащить клеща Centers for Disease Control and Prevention

Если пинцета под рукой нет, можно использовать нить, которую обматывают вокруг клеща максимально близко к коже. Вытягивать клеща стоит аккуратно, раскачивая его из стороны в сторону. Этот метод требует определенной сноровки.

В крайнем случае, можно удалить клеща голыми руками, продезинфицировав их. И удалять клеща нужно будет также аккуратно и не спеша.

После удаления клеща, место укуса нужно продезинфицировать. А если под кожей осталась голова или хоботок (об этом будет свидетельствовать черная точка), то место нужно обработать йодом. После этого остаток клеща нужно извлечь из раны продезинфицированными иглой или острым ножом.

Если же вам не далеко до больницы, то лучше удалить клеща там.

Удаление клеща у кота

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Алгоритм действий остается прежним: нужно аккуратно удалить клеща и показать питомца врачу. Клеща также не стоит выбрасывать, а лучше сдать на анализ для перестраховки.

Чего нельзя делать, если обнаружили клеща

Не нужно заливать клеща подсолнечным маслом, замазывать лаком для ногтей или греть феном. Эти методы работают только в народных рассказах, а на деле – только усугубляют ситуацию.

Ни в коем случае не давите клеща. Это может быть опасно.

Не паникуйте. Если опасаетесь, что подхватили болезнь, сдайте клеща на анализ в лабораторию, а уже потом обращайтесь к врачу с данными о том, что нашли в клеще или чего не нашли.

Не будьте слишком беспечны. Если место укуса покраснело даже спустя недели, стоит обратиться к врачу. Особенно, если этому сопутствует повышение температуры тела.

Как уберечься от клещей

Если собрались в лес, лучше одеться так, чтобы руки и ноги были полностью закрыты. На шею также неплохо повязать бандану. Не стоит опасаться специальных средств против клещей. Если использовать их в соответствии с инструкцией, вам они не навредят.

После прогулки в лесу одежду нужно хорошо осмотреть. Также следует принять душ и внимательно осмотреть тело.

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