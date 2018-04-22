"Оставьте Украину в покое!" Российский блогер угодил в скандал из-за СС "Галичина"

Известный российский блогер Рустем Адагамов вызвал массовый гнев у своих подписчиков.

Причиной этого стал его пост в Twitter'е по поводу открытия в Тернопольской области мемориальной доски офицеру дивизии "Галичина".

"Зачем украинцы крушат памятники воинам Красной Армии, сражавшимся с гитлеровцами? Чтобы ставить памятники эсэсовцам, как мы видим. На фото памятная доска на школе, где учился старшина дивизии СС "Галичина" Теодор Барабаш, и соответствующий герою почетный караул", - написал Адагамов.

Зачем украинцы крушат памятники воинам Красной Армии, сражавшимся с гитлеровцами? Чтобы ставить памятники эсэсовцам, как мы видим.



На фото памятная доска на школе, где учился старшина дивизии СС "Галичина" Теодор Барабаш, и соответствующий герою почетный караул. pic.twitter.com/Ej0BJTjicQ — Рустем Адагамов (@adagamov) 22 апреля 2018 г.

После этого блогеру не в самой лестной форме напомнили, что он сам вынужден жить в Праге из-за разногласий с "фашистами в Кремле".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появилось скандальное видео перепалки женщины на западной Украине с водителем маршрутки, который включил на весь салон российскую попсу.