Оставили записку: на трассе Харьков-Днепр бросили разбитый Aston Martin

На трассе Харьков-Днепр обнаружили брошенный спорткар Aston Martin DB11, который, по всей видимости, стал участником ДТП.

В то же время владельца автомобиля поблизости на было, передает "ТопЖыр".

Отметим, что цена такого автомобиля в Украине стартует от 8,5 млн грн.

Судя по фото, повреждения машины не сильно критические, хотя ремонт все же обойдется недешево.

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Оказалось, что водитель бросил авто и оставил оригинальную записку под лобовым стеклом.

В ней указано, что он очень спешил в аэропорт, машину заберет эвакуатор, а все вопросы будут урегулированы потом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Украину прибыла первая партия индийского автомобиля Bajaj Qute, который называют самым дешевым в мире.