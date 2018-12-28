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"Осталось два года": мольфары предсказали окончание войны России с Украиной

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В 2019 году Украину ждет перемирие с Россией, а война закончится уже в ближайшие два года.

Такой прогноз дают стране карпатские мольфары, передает ТСН. Калина из Верховины прочла будущее Украины по картам и предсказала в следующем году некоторое затишье на Донбассе.

Мольфарка Мария Данилюк, которая читает будущее по фасоли, рассказывает, что воевать Украине с Россией осталось до двух лет.

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"Украина была и будет. Война закончится, еще немного", — говорит она.

При этом мольфарка предсказала, что Крым Украине не вернут. В свою очередь мольфарка Мария Ткачук также уверена, что война закончится уже через два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее болгарская ясновидящая Ванга предсказывала, что России в 2019 году грозит падение метеорита, которое может уничтожить города и поселки.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Skvortsov Yury
Skvortsov Yury
В 2014 году они говорили что укра Москву штурмом возьмет
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