"Осталось два года": мольфары предсказали окончание войны России с Украиной

В 2019 году Украину ждет перемирие с Россией, а война закончится уже в ближайшие два года.

Такой прогноз дают стране карпатские мольфары, передает ТСН. Калина из Верховины прочла будущее Украины по картам и предсказала в следующем году некоторое затишье на Донбассе.

Мольфарка Мария Данилюк, которая читает будущее по фасоли, рассказывает, что воевать Украине с Россией осталось до двух лет.

"Украина была и будет. Война закончится, еще немного", — говорит она.

При этом мольфарка предсказала, что Крым Украине не вернут. В свою очередь мольфарка Мария Ткачук также уверена, что война закончится уже через два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее болгарская ясновидящая Ванга предсказывала, что России в 2019 году грозит падение метеорита, которое может уничтожить города и поселки.