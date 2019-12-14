Какие права Зеленский даст Донбассу: "Слуга народа" готовит новый закон об "особом статусе"

Верховная Рада Украины проголосовала за продление действия закона об особом статусе Донбасса сроком на один год. Таким образом народные депутаты дали себе отсрочку для наработки нового законопроекта в рамках реализации "формулы Штайнмайера".

Каким будет новый закон и когда его увидит общество - узнавал OBOZREVATEL.

Главное:

Народные депутаты продлили действующий закон об особом статусе Донбасса, который предполагает амнистию боевикам, создание "народной милиции" и самоопределение по языку.

В следующим году нардепы должны разработать новый закон об особом статусе Донбасса, в который будет заложена "формула Штайнмайера".

Вероятно, что новый проект закона не потерпит существенных изменений.

Особый статус Донбасса

Народные депутаты 12 декабря проголосовали за законопроект №2569, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще на год.

За законопроект проголосовало 320 нардепов:

220 нардепов из "Слуги народа",

фракция ОПЗЖ – 34,

"Европейская солидарность" – 23,

"За майбутнє" – 16,

"Довіра" – 14,

внефракционные – 13.

Против выступили две фракции – "Голос" и "Батькивщина".

Верховная Рада

Закон Украины № 1680-VII, который более известен как закон об особом статусе Донбасса, был принят 16 сентября 2014 года. Его суть заключается в введении особого порядка местного самоуправления сроком на 3 года для территорий Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются Украиной. Его принятие было необходимым в связи с подписанием первых Минских соглашений.

Действие законопроекта уже продлевали в 2017 году, а потом и в 2018 году.

Законом предусмотрены:

амнистия для "лиц-участников событий на территории Донецкой, Луганской областей";

гарантии свободного использования русского и других языков;

особый порядок назначения судей и прокуратуры;

экономическая поддержка региона, через введение "отличного от общего экономического режима", имеющий целью привлечения инвестиций для обновлений инфраструктуры;

возможность приграничного сотрудничества с "территориальными единицами Российской Федерации";

возможность создания отрядов "народной милиции", которая будет охранять общественный порядок.

Все это должно начать действовать после начала работы органов местной власти, избранных на выборах по украинскому закону и под наблюдением ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, эти выборы должны состояться при условии "вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Все упомянутые полномочия – временные (в нынешней редакции – до конца 2020 года).

Закон будут менять

Разработать новый законопроект об особом статусе Донбасса в октябре пообещал президент Украины Владимир Зеленский, после того, как все участники Трехсторонней контактной группы в Минске согласовали и подписали так называемую "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок выполнения минских договоренностей.

Владимир Зеленский АП

"Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не пересекая ни одной "красной линии". Так что никакой капитуляции. Никакой сдачи национальных интересов Украины. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины", – заявил украинский глава 3 октября.

Что же такое "формула Штайнмайера"? По факту, это план выполнения Минских соглашений, подписанных главами Украины, России, Франции и Германии в феврале 2015 года. Впервые "формулу" озвучили в 2016-м.

Предложение тогдашнего министра иностранных дел Франк-Вальтера Штайнмайера было в следующем:

сначала Украина принимает закон об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных территориях;

дальше местные выборы;

если ОБСЕ подтверждает демократичность выборов, особый статус в ОРДЛО временно вступает в силу;

потом он закрепляется в Конституции, и только после этого Украине передается контроль за границей.

А вот и сам текст, который был подписан на заседании ТКГ в Минске 1 октября.

Согласованный текст в Минске ФБ Дарки Олифер

"Настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах", – сказано в тексте.

Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая будет наблюдать за тем, чтобы выборы проводились в соответствии с международными стандартами, и стандартами ОБСЕ.

Данный закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в итоговом отчете БДИПЧ ОБСЕ будет признано, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ, международного и украинского законодательства.

Против подписания формулы, а тем более ее имплементации в украинское законодательство, выступили украинцы, организовав акцию "Нет капитуляции". Главным камнем преткновения остается как раз-таки сама последовательность: сначала выборы – потом контроль над границей.

Но с того времени украинские власти неоднократно подчеркивали, что выборов на оккупированной части Донбасса не будет без выполнения всех мер безопасности: "Никаких выборов под дулом пулеметов не будет!" – заявлял Зеленский.

На сегодняшний день никаких наработок по новому законопроекту нет, об этом говорит глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Это объясняется тем, что все ждали итогов встречи лидеров стран "нормандского формата", и новый законопроект будет базироваться на наработках, которые обсуждали во время саммита в Париже 9 декабря.

По его словам, новый документ будет разработан к следующей встрече "нормандской четверки", которая запланирована на начало апреля 2020 года.

Встреча "нормандской четверки" 9 декабря в Париже

Это также подтверждает и заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко, он сообщил, что сейчас решается, какая работа над документом будет проделана: "Еще решаем, будем ли писать закон с нуля, или внесем правки в существующий закон".

Впрочем, вероятно, что это могут быть только наработки нового проекта закона, который потом будет согласовываться со всеми участниками "нормандского формата", а также сторонами в формате "минских переговоров".

Какие нормы могут изменить

В комментарии OBOZREVATEL заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко отмечает, что в действующем законе прописано почти все, что есть в комплексе действий по исполнению Минских договоренностей.

"Единственная норма, которая мешает запуститься этому закону, это то, что он вступает в силу только тогда, когда из оккупированной территории Донбасса выводятся иностранные войска и другие незаконные вооруженные формирования. А в остальном там нечего добавлять, там все прописано, как и в Минских положениях", – говорит он.

По его словам, в новом законе стоит более детально прописать уже существующие нормы: какие полномочия должны иметь местные органы власти, какие центральные, и как они должны взаимодействовать.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин считает, что одним из наиболее острых вопросов урегулирования ситуации на Донбассе будет тема амнистии.

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"Тут надо четко разграничивать людей, которые принимали активное участие, содействовали оккупантам, и тех людей, которые действовали из-за определенных последствий. Это непростой процесс, нужна четкая процедура разграничения. Поэтому я думаю, в этом аспекте изменения должны произойти", – предположил Безгин в эфире ObozTV.

При этом Петренко предостерегает народных депутатов от согласования тотальной амнистии для всех, кто брал участие в боевых действиях на Донбассе.

"Есть разные формы амнистий, которые могут быть применены, в том числе, и амнистия в отношении тех, кто держал оружие с той стороны. Единственная форма амнистии, которая не признается ни в коем случае, это ее применения к тем, кто осуществлял военные преступления. После всех военных конфликтов расследовались военные преступления и виновные привлекались к ответственности. Не могут подлежать амнистии люди, которые стреляли по мирному населению, которые обстреливали наших военных, которым давали зеленый коридор в Дебальцево, этого нельзя допустить", – считает он.

Дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко вообще считает, что никакого закона об особом статусе вообще не должно быть. Для оккупированных территорий должен быть разработан свой, особый закон.

"Как помним, после поражения Германии во Второй мировой, там начался законодательно урегулированный этап денацификации для того, чтобы страна могла восстановиться после ужасного облака нацизма. Вот я думаю, что у нас должен быть принят закон о "депутинизации" этих части Донбасса", – объяснил дипломат в комментарии OBOZREVATEL.

Тем более Огрызко вообще не понимает, о каких еще дополнительных полномочиях может идти речь, когда у нас предусмотрены изменения в Конституцию, в результате которых в Украине состоится реальная децентрализация и передача полномочий на уровне общин.

"Сейчас продлили действие действующего закона, понимая, что его никто выполнять не будет. А когда Донбасс будет освобожден, когда проведут "депутинизацию", пройдет определенный переходный период и адаптация местных жителей к украинским реалиям, можно будет проводить выборы. Это произойдет не за месяц-два, на это требуется несколько лет", - считает Огрызко.

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