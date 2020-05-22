Ослабить карантин позволили еще трем областям: названы регионы

Центр общественного здоровья обновил список областей, которые соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для начала второго этапа ослабления карантина. Так, начать ослабление позволили Днепропетровской, Николаевской и Хмельницкой областям.

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Об этом сообщили в пресс-службе ЦОЗ в Facebook. По-прежнему не готовы смягчить карантин 8 областей – Волынская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Ривненская, Черновицкая, Закарпатская и Киевская, а также столица.

В этих регионах большое количество больных на 100 тысяч населения, высокая загруженность койко-мест в больницах и низкий охват населения тестированием на коронавирус.

В ЦОЗ напомнили, что переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

"Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", – отметили в учреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить столице 23 мая начата второй этап ослабления карантина. Дело в том, что городу запретили делать это из-за несоответствия одному из критериев.

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