"Ощущение п*здеца": жители Донбасса взвыли от жизни при России

На оккупированном Россией Донбассе постепенно вымирают целые населенные пункты.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан-Штирлиц, прокомментировав свидетельства местных жителей.
"Пять лет назад они мечтали о цветущих недореспубликах, поддавшись на русскую информмашину Кремля. Сейчас пожинают плоды от "цветущих" деревьев", – написал он.
ДНР
Так, офицер ВСУ опубликовал тревожный комментарий жительницы Донбасса.
"И опять про Горловку. Сегодня вернулась из Горловки. Ощущение нарастающего п*здеца не покидает. Мой родной поселок вымер, от слова совсем. По соседству с моей мамой живут люди через четыре дома в пятом. Сегодня она впервые сказала о том, что Горловка умирает", – поделилась женщина.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов — они заполнены лишь на 10%.
Кроме того, в "республике" местные жители работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов.
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