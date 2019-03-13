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"Ощущение п*здеца": жители Донбасса взвыли от жизни при России

4.1тЧитать материал на украинском

На оккупированном Россией Донбассе постепенно вымирают целые населенные пункты.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан-Штирлиц, прокомментировав свидетельства местных жителей.

"Пять лет назад они мечтали о цветущих недореспубликах, поддавшись на русскую информмашину Кремля. Сейчас пожинают плоды от "цветущих" деревьев", – написал он.

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ДНР

ДНР

Так, офицер ВСУ опубликовал тревожный комментарий жительницы Донбасса.

"И опять про Горловку. Сегодня вернулась из Горловки. Ощущение нарастающего п*здеца не покидает. Мой родной поселок вымер, от слова совсем. По соседству с моей мамой живут люди через четыре дома в пятом. Сегодня она впервые сказала о том, что Горловка умирает", – поделилась женщина.

"Ощущение п*здеца": жители Донбасса взвыли от жизни при России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов — они заполнены лишь на 10%.

Кроме того, в "республике" местные жители работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Комментарии
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Бамбас вымирает потому, что кацапня жителей бамбаса на органы разбирает. А потом эти органы продает в богатую Европу, Штаты и Эмираты
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Прекрасно. Чим більше цього кацапського совка виздихає,тим краще буде для України. Україні бажано повертати Донбас і Крим без кацапського лайна,там проживаючого
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Конечно, всу ежедневно обстреливают
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Захаров Дмитрий, ты из окопа, наблюдатель? херачат всу пор тебе?
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