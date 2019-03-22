"Оруэлл нервно курит": Захарова опозорилась анекдотом об Украине и нарвалась на Цимбалюка

Спикер МИД России Мария Захарова рассказала циничный анекдот об аннексии украинского Крыма и получила жесткий ответ журналиста Романа Цимбалюка.

Он пристыдил ее за то, что она как официальное лицо сама превращает собственную страну в посмешище, оправдывая военные преступления. Фрагмент скандального выступления Захаровой Цимбалюк показал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мария Захарова Скриншот видео

"Если вы мне позволите рассказать вам анекдот очень уместный в данном случае. Знаете, когда небезызвестный руководитель Украины обращается в молитвах к Всевышнему, говорит: "Помоги вернуть Крым". А ему говорят: "Крым вы уже вернули, теперь пора вернуть деньги", — блеснула несуразным "остроумием" официальный представитель МИД России.

Цимбалюк, в свою очередь, воспринял ее слова как воплощение в жизнь сюжета романа Джорджа Оруэлла "1984" о тоталитарном обществе.

"Период до оккупации нашего полуострова они называют аннексия. Джордж Оруэлл нервно курит в стороне. Для России война — это мир, свобода — это рабство. Что-то мне подсказывает, что таким образом Россия сама из себя делает страну-анекдот", — ярко ответил журналист на выпады Захаровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко пресек возмущения Захаровой по поводу гуманитарной помощи Запада Венесуэле, а также разгромил ее циничную ложь о якобы помощи России для Донбасса, под которой маскируют поставки оружия для оккупантов.

Также журналиста возмутило то, что брифинги Захаровой стал регулярно посещать одиозный сербский наемник "ДНР", снайпер Деян Берич ("Деки").

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