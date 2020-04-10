Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) написал стихотворение "Послание Путина печенегам", где высмеял заявление главы Кремля.

Напомним, что ранее Путин сказал, что Россия справится с "заразой коронавирусной" так же, как когда-то справилась с печенегами и половцами.

Позже в Кремле открестились от таких "победных" слов российского главы.

Далее приводим текст стиха полностью (осторожно 18+):

Что с экрана нам сказали?

Печенеги нас терзали,

Да и половцы вначале

Нас ебли, а мы крепчали.

Все враги родной земли

Нас со всех сторон ебли:

То монголы, то татары,

Неразумные хазары,

То поляки-оккупанты,

То османы, то антанты,

То надменные соседы

Финны, чудь, японцы, шведы,

Турки, укры, басмачи,

Хан Батый, улус Джучи…

Но Россию не сломила

Ни ебическая сила,

Ни немецкий раздолбай.

Даже ёхарный бабай,

Даже натовский сапог

Нас стереть с лица не смог!

В смысле, он и не пытался,

Но, верняк бы, обосрался.

Нам история терзанья

Нас врагами говорит:

Мы осилим все страданья –

Геморрой и гайморит,

Триппер, сифилис, чесотку

Так как знаем очень чётко,

Вирус не несёт нам тьмы

Потому, что вирус – мы!

Те, кто хочет с нами биться,

Может нами заразиться,

Немцу нами стать, поверьте,

Будет даже хуже смерти,

Ведь при русском распиздяйстве

Всё развалится в хозяйстве

От крахмальности манжет

До вложений в госбюджет.

Вот скажите себе сами,

Вам дороги с дураками

Как в России не нужны

Для развития страны?

Что, нужны? Тогда мы ждём!

Подходи, собой чихнём!

Мордомаски не помогут,

Заразитесь тем же днём!

В каждом лидерском послании

Мы читаем между строк

Массу тайных русских знаний

Потому, что с нами бог,

Русский бог, он добрый самый,

Кузькиной добрее мамы,

Нам плевать на ваши беды,

Мы отметим день победы,

Маски снимем! Вот, глядите,

Хрен-то вы нас победите!

Сжёг Москву, Наполеон?

Помогло тебе, гондон?

Вирус совершит набеги,

Мы живьём его сжуём!

Где сегодня печенеги?

Ну, а мы себе – живём!

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк забавно потроллил пресс-секретаря президента России из-за слов Владимира Путина о "победе" его страны над половцами и печенегами.

Также российский музыкант Сергей Шнуров прокомментировал заявление Путина о новых мерах против пандемии коронавируса.

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