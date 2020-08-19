Помню роспропаганда в начале войны [и по сей день] из каждого скворечника кричала о том, в Киеве некая Хунта живет, все разговаривают на немецком, кидают зиги и чуть ли не завтра на Хрещатике памятник гитлеру собираются ставить [но это не точно ]. Короче, если верить роспропаганде, то в 2014 году в Донецк должны были зайти некие каратели, построить концлагеря для тех, кому русскоговорящая челюсть мешает сказать слово "паляниця", а шахтеров, металлургов и прочий рабочий люд пустить на коврики и абажуры.

Правда, реальность оказалась чуть другой : некие фошизды так и не пришли, но шахты закрыли отнюдь не солдаты НАТО, а местные клоуны с автоматами, заводы порезали на металл и вывезли русские, а не парни с Тернополя и самое главное - там, где хвашизды, пенсия платится вовремя, комендантский час отсутствует и концлагерей нет[ в одном Донецке только таких три ]. Магия прям. Наверное это Обама проклятый виноват.

Но перейдем к сути. Все наверное в курсе того, что нацистский режим гитлеровской Германии проводили опыты на людях, ибо адольф усатый был еще тот маньяк. Русские оккупанты же не такие, как нацисты Германии. Они хуже. Ибо тоже собираются проводить эксперименты на живых людях, даже не смотря на то, что у них как бы с русскоговорящей челюстью все хорошо. Ща расскажу как все будет

Итак, по информации из ближайшего окружения Пушилина, главмакаки дыныры, стало известно следущее : русскую типа вакцину от вируса, из-за которой так много брызгали слюной роспропагандисты, таки будут испытывать на людях и будут эти люди кем ? Праааавильно, жителями оккупированных рф территорий Донецкой области.

Не, нема тут ничего смешного - если типа вакцину от вируса не испытать на жителях оккупированных, то это полюбому сделают солдаты НАТО. А русские... А русские не такие, они даже в Донецке не собираются опыты на людях ставить.

Серьезно, в оккупированных Донецке, Макеевке, Горловке и возможно в Енакиево типа вакцину испытывать не будут. Причина - есть для такого более отдаленные города по типу Шахтерска, Старобешево, Новоазовска, Амвросиевки и Снежного. Людей из таких городов тупо не жалко, они не на виду и местные новости вышеперечисленных населенных пунктов редко попадают в центральные сми

Кстати, о количестве двуногих подопытных кроликов. По инсайдерской информации, рф планирует поставить дынырийцам 10 000 вакцин для испытаний. Причина - на русских, на арийцах в лаптях, страшно испытывать - не дай бог на протесты еще выйдут и начнут митинговать. А вот местная, донецкая вата, стерпит все, даже опыты над людьми

Эпилог. Типа вакцину планируют поставить в течение 2-х месяцев, как раз тогда, когда должна быть так называемая вторая волна пандемии вируса. Скажу даже больше, 10 тыс вакцин из рф - это не 10, а 5000 ампул, ибо, по заявлениям разработчиков, нужно принимать во внутрь 2 единицы, а не одну для эффекта. Но... Но быдлу, которым считают население жителей оккупированных в москве, можно и уполовинить дозу, правда ? И самое интересное, что логика в этом есть : на ровном месте, вместо 5000 реакций на типа вакцину ты получаешь 10000 реакций, а значит легче сложить общую картину и результаты опытов будут более точными. Кстати, смотрите, что о самой русской типа вакцине русские пишут

Опыты на людях на Донбассе. Уже скоро

Опыты на людях на Донбассе. Уже скоро

Опыты на людях на Донбассе. Уже скоро

Опыты на людях на Донбассе. Уже скоро

Опыты на людях на Донбассе. Уже скоро

Да, официально как бы рф запросила у пушилина решение, мол если хотите, мы вакцину испытаем на ваших холопах, но ответ нужно дать как можно скорее. Только это все фикция и игры в государство - не может тот, кого поставила москва гауляйтером части Донецкой области отказать москве. Но это, если не врать себе и не обманываться, для этого смелость нужна, а не методичка ипсо рф

Мораль. Так кто фашисты? Так где фашисты? Не слышу. С неуважением, житель оккупированного рф Донецка [не путать со всякими недоросиями].

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