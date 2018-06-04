Цинизм стремится к бесконечности.

Есть ли предел цинизма у некоторых украинцев? Ответ отрицательный.

Дело Аркадия Бабченко наглядно это показало.

Первое и самое главное - он жив. Для многих он как бы воскрес.

Но главное он жив.. и можно было хотя бы на недельку перестать думать о своих рейтингах, о зарплате, которую платят российским троллям и украинским полезным "идиотам" в различных средствах массовой информации.

Ну хоть сделать паузу и посмотреть на дальнейшее развитие событий.

Но нет.. никакого анализа, никакой мысли, никакой жалости . Ату, Ату.

Как из подворотни выскочила стая борзых, гавкающих и плюющихся слюной.

Как оживились все щенки и волкодавы!

Позор Украине, где убивают журналистов. Позор!

Не прошло ещё и полчаса, как на заседании Совбеза российский представитель заявил, что Украина не может обеспечить безопасность своих и чужих граждан. В общем недострана.

Не прошло и часа после объявления об убийстве Бабченко, как председатель Совета Федерации России пообещала оказать материальную помощь семье погибшего. Скрипалю не оказали, Литвиненко на дали, о Березовском позабыли.

А почему? Потому что в Украине надо создать хаос, чтобы к власти пришли пророссийские силы, чтобы Украина поняла, что жизнь без России - это ад, что без России украинцы не способны соблюдать элементарный порядок в стране.

В общем недогосударство! Путин давно об этом предупреждал.

Можно не любить правительство, президента, но элементарная этика и совесть должна же быть у самых озлобленных. Зачем сразу плясать на костях!

Убили Бабченко - никакого сочувствия - гнать эту власть! Большей мечты нет!

Потом оказалось, что это была спецоперация и исполнитель сдал заказчика.

И фамилию исполнителя уже озвучили. Вой ещё больше.

Обманули в лучших ожиданиях. Почему не посоветовались со всеми украинцами. Почему им всем не рассказали о деталях? Почему не послали всем смски. Ну не всем, детей до 7 лет можно исключить. Опять "Злочинна Влада" нас дурит.

В мировой истории можно привести немало фактов когда "рыцари плаща и кинжала" действовали на грани фола.

Так было и с освобождением израильских заложников в аэропорту Энтеббе в 1976 году. И только в 2015 году рассекретили все документы. И израильтяне не клеймили позором свою власть, за то что их спецназ вторгся в чужую страну, нарушил границу нескольких стран. Потому что цель была благородная.

Правда были и возмущённые голоса по этому поводу - многих арабов, являющихся гражданами Израиля и израильских левых. В общем всех тех, кто считает, что Израиль надо уничтожить любыми путями.

Мне очень нравятся все эти моралисты, помогающие нарушать украинскую границу лицам без гражданства, призывающих к свержению власти, сидящих в Раде, выступающих в средствах массовой информации и теперь с умным видом делающих заключения о незаконности действий. О том, что взяли человека, близкого к Суркисам, а те близки к Медвечуку. Вот гады, хотят незаконно подобраться к Медвечуку. Он, конечно, небольшой патриот, но надо же, чтобы все было по закону.

А совсем недавно они же просто захлёбывались от счастья, когда кто-то в шизофреническом бреду обещал им всех посадить - лично.

Это, конечно, законно. Они будут и президентом, и генпрокурором, и возглавят суд.

И никто не обращает внимание, на то что в СБУ рассказали, что есть список из 30-35 человек, которых планировали уничтожить.

Подумаешь, вот тогда можно было попиариться, сколько раз сказать о "недолугой владе".

И западные медиа возмущены. Вы читали все западные медиа? Нет, просто выбрали то, что вам нравится для подтверждения вашей ненависти

Не хотите немного подождать а потом изливать свою ненависть на страницах паутины? И если действительно будут доказательства этого несостоявшегося преступления - не хотите извиниться перед своими читателями?

В этой истории меня радуют три момента.

1. Конечно, что Аркадий Бабченко жив.

2. Что не все украинцы пользуются социальными сетями. Многие ещё что- то делают полезное.

3. Если вся эта камарилья так настойчиво лезет во власть, то видно в Украине осталось ещё много злата и серебра. Не все потеряно. Будем жить!