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24 декабря • обновлено в 13:22
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Опять "жара": синоптик дала неожиданный прогноз на Новый год-2020

5.5т
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На Новый год в Украине, с 31 на 1 января, прогнозируют начало очередной волны потепления.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. Она посоветовала, что теплыми зимними днями нужно воспользоваться.

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Новый год-2020

Новый год-2020

Иллюстрация

"Поэтому в этот период нужно успеть выгулять зимнюю одежду, сфотографироваться на фоне снега и забыть в примерочной одну теплую перчатку", – пошутила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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