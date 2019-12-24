Опять "жара": синоптик дала неожиданный прогноз на Новый год-2020

На Новый год в Украине, с 31 на 1 января, прогнозируют начало очередной волны потепления.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. Она посоветовала, что теплыми зимними днями нужно воспользоваться.

Новый год-2020 Иллюстрация

"Поэтому в этот период нужно успеть выгулять зимнюю одежду, сфотографироваться на фоне снега и забыть в примерочной одну теплую перчатку", – пошутила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются.

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