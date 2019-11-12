Доверяют Путину, Скабеевой и винят Украину: что важно знать о резонансном опросе жителей ОРДЛО

Украинцев потрясли результаты социологического опроса, проведенного на оккупированных территориях ОРДЛО. Большинство жителей выступают “за” объединение с Россией, но при этом считают, что Донбасс должна восстанавливать Украина.

Опрос наделал много шума как среди украинских политиков, так и экспертов. Некоторые исследованию не верят, другие говорят о печальных фактах — жители ОРДЛО живут в своей реальности.

О чем говорит резонансный опрос — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

9 ноября опубликован резонансный опрос мнения жителей оккупированных территорий Донбасса;

Он указывает, что большинство жителей ОРДЛО верят Путину, не любят Зеленского, хотят в Россию и желают, чтобы Украина за свой счет восстановила Донбасс "под присмотром Кремля";

Опрос вызвал резонанс среди политиков и украинцев;

Эксперты же считают исследование фейков. При этом признают, что проблем с информационной политикой Донбасса много.

Что именно наделало шуму?

Речь идет о совместном опросе издания “Зеркало недели.Украина”, Украинского института будущего при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп". Исследование проведено на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Опрошено 800 респондентов в Луганской области, 806 — в Донецкой. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Главные выводы:

Более 60% уверены, что экономически Донбасс должна восстановить Украина. Но сделать это “под присмотром России”;

68% опрошенных выступают за интеграцию с Россией и вступление в Таможенный Союз. При этом позитивно относятся к идеи вступить в Евросоюз лишь 12%, в НАТО — 6,4%. Нейтральный статус Украины поддерживает лишь каждый пятый житель ОРДЛО;

Большинство из опрошенных (11,2%) ответили, что доверяют Владимиру Путину. На втором месте пропагандист Владимир Соловьев, на третьем месте — его коллега “по цеху” Ольга Скабеева;

84% опрошенных получают информацию из телевизора, 60% из социальных сетей, 51% от родственников и друзей, 46% от различных интернет-сайтов. При этом с интернет-сетей жители ОРДЛО больше всего пользуются видеохостингом YouTube (70%), Вконтакте (61%), Одноклассники (52%), Viber (50%), Facebook (27%), Instagram (21%);

96,2% жителей псевдореспублик "Л/ДНР" возлагают ответственность за войну на Донбассе на власть Украины. Более 85% уверены, что в войне также виноваты и участники "Майдана". На Кремль возлагают ответственность всего 28,4% жителей оккупированных территорий Донбасса. В то же время местных активистов "Антимайдана" обвиняют 45,6%, а власть "ДНР/ЛНР" — всего 29,2%;

“Плохо” и “очень плохо” к Владимиру Зеленского относятся почти 80% опрошенных;

67,4% опрошенных хотят провести местные выборы на территории оккупированного Донбасса.

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В экспертной среде возникло достаточно много вопросов к исследованию. Как пояснил OBOZREVATEL директор центра “Социальный мониторинг” Дмитрий Дмитрук, заказчики не предоставили никакой информации об исследовании. Информация о нем была опубликована в СМИ “Зеркало недели”, которое кроме скриншотов ничего не показало.

“Считаю, такие исследования на оккупированной территории провести можно. Но мне сложно проанализировать то, что было опубликовано. Для экспертной оценки мне нужно посмотреть методику, исходные данные и так далее.

Тут же есть только поданная журналистами интерпретация, которая мало что говорит профессиональным социологам. Оригинала исследования я нигде не увидел”, — подчеркнул Дмитрук.

Преподаватель кафедры социологии Киево-Могилянской академии Владимир Ищенко считает, что опрос является манипуляцией и мог быть “написан на коленке”. Все дело в том, что компания-автор исследования "Нью Имидж Маркетинг Групп" не имеет даже страницы в интернете, а также внесена в список псевдосоциологических.

Одна из акций на оккупированной территории

“Во-первых, обнаружится, что у "самоотверженной команды", которая якобы проводит исследования аж с 2003 года, до сих пор нет работающей интернет-страницы. Во-вторых, обнаружится подробная хроника публикаций "Нью-Имидж Маркетинг Групп" фейковых предвыборных опросов в базе псевдосоциологов и скрытых пиарщиков, которую ведут "Тексты". А, в-третьих, и самое смешное, журналисты "Зеркала недели" сами же их когда-то и разоблачали”, — подчеркнул журналист.

Он также напомнил, что несколько месяцев назад аналогичный опрос проводил берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOIS) под руководством известного ученого Гвендолины Зассе и там результаты были другими.

Результаты того опроса показали — 54,5% респондентов, проживающих в оккупированных частях Луганской и Донецкой областей, считают эти районы частью Украины. Из них 31% (в 2016 году – 35%) выступают за то, чтобы территории имели автономный статус в составе Украины, а 23,5% (в 2016 году – 20,6%) хотели бы возвращения Донецкой и Луганской областей в состав Украины без каких-либо изменений.

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты считают — социсследование комментировать сложно и его правдоподобность вызывает много вопросов. При этом настроения в ОРДЛО целом понятны и во многом отображены в других вопросах, и результатах выборов президента и парламента. Этому есть сразу несколько причин:

Украинская власть не может полноценно проводить информационную кампания в “Л/ДНР”. Территория контролируется местными боевиками и сотрудниками спецслужб России. Украинские СМИ там доступны лишь в интернете;

За последние 5 лет не было внятных попыток работать с территориями, в том числе и с неоккупированными городами Донбасса. Крайние выборы показали высокую поддержку на Донбассе условно пророссийских кандидатов;

Экономика региона оставляет желать лучшего. В этом виновата как и Россия, которая стимулировала войну и вывезла часть предприятий на свою территорию. Так и украинские власти, которые за 5 лет не смогли предложить внятную экономическую альтернативу региону.

Какие выводы сделали политики

Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко считает, что результатам опроса верить пока рано. Непонятно, кто и как его сделал. При этом определенные тенденции стали понятны.

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"Конечно, эти тенденции тоже надо иметь в виду, занимаясь выработкой решений по решению данного вопроса", — отметил политик во время съезда партии 10 ноября.

Негативно отзывается о самом качестве исследования и нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев.

"Интересно было бы посмотреть на социологию отношения жителей Северной Кореи к Южной на заказ Сеула. А особенно на тех, кто проведет этот опрос самостоятельно, без помощи северокорейского министерства охраны госбезопасности и 35 комнаты.

Митинг на оккупированной территории

Но вопрос — зачем? Общая картина, учитывая трудовые лагеря, и без социологии понятна: без переходного периода реинтеграция средневековья в современный мир невозможно", — подчеркнул Арьев.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк: “Я не знаю методики, по которой проводилось это исследование. Но могу сказать, что действительно населения там находится под постоянным информационным воздействием. В течение 5 лет там население зомбировалось с точки зрения того, кто прав, кто виноват, за кого они должны быть...”, — подчеркнул министр.

Важно отметить, ранее сенсацию выдал и советник главы Совета нацбезопасности Сергей Сивохо. Он заявил, что новая власть проводила на оккупированных территориях Донбасса исследование. При этом подробностями, как удалось опросить жителей, Сивохо делиться отказался.

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