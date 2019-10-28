Главная Новости
28 октября • обновлено в 10:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Они все поняли": министр культуры пояснил, почему Хор Веревки не накажут

693 Читать материал на украинском

Министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский убежден: коллектив Хора Веревки осознал, что его участие в исполнении песни про поджог дома экс-главы Нацбанка было ошибкой.

"Мне кажется, каждый понял, что он сделал не так. Конкретно, что сделал не так. И артисты, и руководство – они поняли", – сказал министр в комментарии OBOZREVATEL.

"На мой взгляд, этого достаточно", – подчеркнул он.

Валерия Гонтарева, Хор Веревки

Валерия Гонтарева, Хор Веревки

В этом контексте Бородянский добавил: "Есть вопросы, которые касаются ценностей. Я считаю, что наказание за ценностные вещи не всегда должно применяться".

Новости
"На день рождения вождя!" Соколова подметила советский нюанс в скандале с хором Веревки

Как писал OBOZREVATEL:

  • Юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.

  • Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зеновий Коринец озвучил сумму гонорара за выступление – 30 тысяч гривен.

  • Коринец также сообщил, что лично принимал решение об участие хора в выступлении "Квартала 95".

  • Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей. А само выступление назвала "стыдом".

  • Владимир Бородянский попросил прощения у Валерии Гонтаревой за номер "95 квартала".

  • Позже в интервью "Радио Свобода" он заявил: Хор Веревки не будут наказывать за скандальное выступление.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Бородянский
Место
Украина
Тег
Хор Веревки
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel