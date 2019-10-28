"Они все поняли": министр культуры пояснил, почему Хор Веревки не накажут

Министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский убежден: коллектив Хора Веревки осознал, что его участие в исполнении песни про поджог дома экс-главы Нацбанка было ошибкой.

"Мне кажется, каждый понял, что он сделал не так. Конкретно, что сделал не так. И артисты, и руководство – они поняли", – сказал министр в комментарии OBOZREVATEL.

"На мой взгляд, этого достаточно", – подчеркнул он.

Валерия Гонтарева, Хор Веревки

В этом контексте Бородянский добавил: "Есть вопросы, которые касаются ценностей. Я считаю, что наказание за ценностные вещи не всегда должно применяться".

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