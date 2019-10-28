"Они все поняли": министр культуры пояснил, почему Хор Веревки не накажут

Министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский убежден: коллектив Хора Веревки осознал, что его участие в исполнении песни про поджог дома экс-главы Нацбанка было ошибкой.
"Мне кажется, каждый понял, что он сделал не так. Конкретно, что сделал не так. И артисты, и руководство – они поняли", – сказал министр в комментарии OBOZREVATEL.
"На мой взгляд, этого достаточно", – подчеркнул он.
Валерия Гонтарева, Хор Веревки
В этом контексте Бородянский добавил: "Есть вопросы, которые касаются ценностей. Я считаю, что наказание за ценностные вещи не всегда должно применяться".
Как писал OBOZREVATEL:
Юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.
Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зеновий Коринец озвучил сумму гонорара за выступление – 30 тысяч гривен.
Коринец также сообщил, что лично принимал решение об участие хора в выступлении "Квартала 95".
Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей. А само выступление назвала "стыдом".
Владимир Бородянский попросил прощения у Валерии Гонтаревой за номер "95 квартала".
Позже в интервью "Радио Свобода" он заявил: Хор Веревки не будут наказывать за скандальное выступление.
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