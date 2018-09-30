''Выборы там не нужны'': Ницой призвала ввести экзамен для жителей Донбасса

После деоккупации Донбасса жители бывших "республик" должны заново становиться гражданами Украины, а для этого нужно вносить изменения в закон об украинском гражданстве.

"Во-первых, некоторое время на этой территории не должны проводиться выборы. Люди этой территории должны будут заново становиться гражданами Украины, для этого надо усовершенствовать законодательство о получении украинского гражданства. Обязательно надо ввести экзамен на знание истории, знания языка. Получение гражданства не должно быть автоматическим, ты должен его заслужить", - сказала в интервью OBOZREVATEL украинская писательница Лариса Ницой.

По ее словам, такая практика существует во многих цивилизованных странах мира, когда перед получением гражданства человеку нужно пройти подобные шаги.

"Это только у нас такого нет, это только мы какая-то уникальная страна, которая совсем ничем своим не дорожит. А другие страны очень дорожат, и нам просто нужно взять то, что давно введено и работает, и не считать это какой-то дискриминацией", - говорит писательница.

К тому же, по ее мнению, после деоккупации Донбасса на те территории обязательно надо запустить украиноязычный культурной продукт.

"Я не думаю, что это займет несколько лет, лет десять, а то и больше, эта территория должна быть под украинским влиянием, чтобы мы увидели насколько эти люди уже выздоровели от той пропаганды и гуманитарного насилия, которое было сделано", - считает Ницой .

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада на текущей сессии может рассмотреть проект закона, который делает украинский язык обязательным для всех сфер жизни и вводит жесткие санкции за нарушение языковой политики.

За несоблюдение законодательства планируют ввести уголовную ответственность до трех лет лишения свободы. За соблюдением закона будут следить специальные "языковые инспекторы" с широкими полномочиями.