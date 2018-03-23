"Она не в себе": соседи Савченко рассказали, как их заманивали идти под Раду

Соседи внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке госпереворота, разочарованы ее действиями на политической арене.

Несмотря на это, жители дома на улице Теодора Драйзера в Киеве искренне переживают за дальнейшую судьбу нардепа и обсуждают происходящее возле подъезда. Об этом сообщает "КП в Украине".

"Видите, как все закрутилось, скорее всего, придется нам скоро носить Наде тормозки в СИЗО. Эх, Надя, что ты натворила, зачем ты ва-банк так рано и необдуманно пошла. То, что показывают про Надежду – в это поверить не могу. Но дело в другом. Я не поддерживаю то, как она стала себя вести. Зачем она "хренами" бросается в генпрокурора, принесла две гранаты. Уже многие говорят – она не в себе. Разочаровала нас Надежда, но как человека ее жалко", – заявил пенсионер Петр Гаврилович.

Он признался, что возлагал на Савченко большие надежды, как на политика. А в 2017 году думал, что пойдет за нее голосовать на президентских выборах.

Другой сосед нардепа Игорь Викторович вспомнил, что на днях к нему в дверь звонили неизвестные люди, представившиеся ее сторонниками. Они призывали собираться под зданием Верховной Рады.

"Сказали, что они очень хорошо знают Надю, и предлагали мне в случае ее ареста идти под Раду с ее сторонниками и требовать от депутатов и президента ее освобождения. Я в таком участвовать не собираюсь. Возраст не тот, да и никогда не верил, что из военного может выйти хороший политик", – высказал он свое мнение.

По словам Игоря Викторовича, он знал Савченко с ее детства. Семья нардепа переехала в этот дом в 1983-м.

"Родители очень интеллигентные люди. Отец работал в аграрной академии. Он умер лет 5 назад. Чем-то болел. Точно не знаю чем. Я с ними особо не общался. А мать, по-моему, в торговле работала. Надежду в доме видел крайне редко. Как только вернулась из тюрьмы, здоровалась с нами "Слава Украине!", а потом перешла на "Добрый день". Возле их квартиры никогда не видел важных политиков, какой-то охраны. Единственное, что они пару лет назад видеокамеру возле входной двери установили", - сообщил мужчина.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко. Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Как сообщал "Обозреватель", в Шевченковском районном суде Киева 23 марта проходит суд над Савченко.

Прокурор попросил избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. По его словам, нардепу грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сама Савченко объявила голодовку. Кроме того, она рассказала, что имела специальное боевое разрешение на вывоз с оккупированных территорий Донбасса оружия.