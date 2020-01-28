"Он наша легенда!" Зеленский с гордостью вспомнил первого украинца в космосе

Президент Украины Владмир Зеленский почтил память первого украинского космонавта генерал-майора, Леонида Каденюка.

Именно благодаря ему Гимн Украины впервые прозвучал в космосе. Об этом Зеленский сообщил в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Новости В Киеве пройдет неделя памяти Леонида Каденюка

"Несмотря на многочисленные регалии, его характеризуют как очень скромного человека, очень порядочного и честного. Сигналом для пробуждения экипажа "Колумбии" он выбрал Гимн Украины. Таким образом "Ще не вмерла Украина" впервые прозвучала в космосе над всей планетой Земля. Он наша легенда. И сегодня, 28 января, ему исполнилось бы 69 лет", – подчеркнул Зеленский.

Леониду Каденюку исполнилось бы 69 лет Укринформ

Он пообещал за счет государства обустроить могилу и памятник Каденюку.

"На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января первому украинскому космонавту Леониду Каденюку исполнилось бы 69 лет.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал