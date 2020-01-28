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28 января • обновлено в 14:02
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"Он наша легенда!" Зеленский с гордостью вспомнил первого украинца в космосе

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Президент Украины Владмир Зеленский почтил память первого украинского космонавта генерал-майора, Леонида Каденюка.

Именно благодаря ему Гимн Украины впервые прозвучал в космосе. Об этом Зеленский сообщил в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

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"Несмотря на многочисленные регалии, его характеризуют как очень скромного человека, очень порядочного и честного. Сигналом для пробуждения экипажа "Колумбии" он выбрал Гимн Украины. Таким образом "Ще не вмерла Украина" впервые прозвучала в космосе над всей планетой Земля. Он наша легенда. И сегодня, 28 января, ему исполнилось бы 69 лет", – подчеркнул Зеленский.

Леониду Каденюку исполнилось бы 69 лет

Леониду Каденюку исполнилось бы 69 лет

Укринформ

Он пообещал за счет государства обустроить могилу и памятник Каденюку.

"На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января первому украинскому космонавту Леониду Каденюку исполнилось бы 69 лет.

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Леонид Каденюк Владимир Зеленский
Место
Украина
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Великая Комическая держава))
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