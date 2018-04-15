Я и не сомневался, что в Украине сразу обнаружатся левацкие пацифисты, осуждающие удар по Асаду, "ведь может пострадать мирное население". До этого страданий мирного населения они как-то не замечали. В том числе потому, что сирийцы — "черные".

А как я вижу по игнорированию бед крымских татар, украинский левак уникален: он ещё и расист. История изобилует примерами того, сколько невинных жертв несёт человечеству этот омерзительный пацифизм. На самом же деле — эгоизм, трусость, корысть, нежелание воевать со злом, причём вовремя.

Единственная претензия, которую можно предъявить сейчас, это промедление с ударами по Асаду в течение долгих лет. Только из-за этого — миллионы убитых, раненых, беженцы. Только из-за этих равнодушных, самовлюбленных, не желающих действовать пацифистов в разных странах, на разных уровнях. Пацифизм в период существования рейхов — фундаментальное, кровопролитное зло.