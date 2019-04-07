Знаете, что сейчас лично мне заменяет успокоительное? Чтение книги Анны Овсеевны Владимирской "Искусство понимать искусство". Она воспринимается, как удивительный жанр детективного рассказа с тонкими нотками эссе. И отвлекает от пугающего Зе-безумия, так легко узнаваемого теми, кто уже видел внезапное отупление масс в Луганске-Донецке той весной, пять лет назад…
Обычно все мы ходим туда, куда принято. Есть музеи и картинные галереи, которые просто необходимо посетить в тех городах, где ты бываешь (часто наблюдаю китайцев в Европе за вычеркиванием из списка очередной обязательной достопримечательности). И часто, если ты не искусствовед, если мало времени на посещение, если не знаешь, к чему и к кому ты идешь, то любви с первого взгляда не случается. В юности мне стыдно было признаться, что первый раз была просто раздавлена Эрмитажем, откуда вышла с мучительной головной болью, полным кавардаком в мыслях и острым желанием, чтобы этот музей был разделен на несколько.
Чтобы дворцовые интерьеры ты смотрел отдельно от картин, а многочисленные толпы туристов не проносились сквозь тебя, видя только поднятый зонтик в руках своего экскурсовода. Это потом я открыла для себя этаж (не помню уже, третий или четвертый) с волшебными пятнами света и тени на полотнах импрессионистов, живыми скульптурами Родена, яркими сумасшедшими танцами Матисса. Туда обычно не добегали организованные туристы, не отвлекала витиеватость деревянной резьбы дверей, мебели, зеркал. Такое незамутненное ощущение счастья там я испытывала всегда, когда удавалось приехать в Питер. И в Мюнхенской Новой Пинакотеке с ее простыми просторными залами, не мешающими смотреть и видеть, оно вернулось снова.
Казалось бы, чем в Украине можно удивить человека, видевшего все знаковые картинные галереи Европы, много лет работавшего в Эрмитаже и музее Ханенко? И сумеет ли он удивиться сам и поделиться радостью открытия с другими? Оказывается, да. Не нужно грустить о недоступном Лувре – позволить себе поездку в Житомир может любой. Слава хранителям художественного фонда Житомирского краеведческого музея – настоящее "искусство сохранить искусство". Коллекция баронов де Шодуар, спасенная в хранилище от жадных лапок "русских братьев и вороватых табачников, поражает воображение. Сквозь века улыбаются нам рыжие сестренки.
Чета Шодуар (Элоиза осталась такой, как на этом портрете, уйдя из жизни в 19 лет) дружно позирует художнику, еще не зная, что совместного счастья им отпущено так мало. Иисус у колодца открывает истины самаритянке. Белый голубь святости, летит с небес навстречу будущей Богоматери, грустно и серьезно встречающей благую весть. Сверкает искрами росы виноград 19-го века. Просто теряешься под внимательными живыми и лукавыми взглядами тех, кто через века смотрит на тебя с портретов. И улыбается Анна Овсеевна, подарившая нам чудо встречи с великолепной коллекцией, достойной залов лучших музеев мира. Роскошь, доступная каждому, но не каждый знает, что он так богат. Вы теперь тоже знаете))
Житомир – рама для драгоценной россыпи этого дня. Мы неравнодушны к нему с лета 2014-го, когда он принял и защитил сотни наших земляков. И всегда радуемся встрече, проходя по тем местам, которые показывала нам дочь. Открывая для себя новое и удивительное (я напишу об этом отдельно). Когда бываешь нечасто, замечаешь, как похорошел город, хотя еще почти нет цветов и зелени, так украшающих его летом. Он не забыт гастролями – на улицах улыбаются с афиш "Пиккардийская терция", Притула со своими вар’ятами. Возле театра – анонс "Варшавской мелодии" с Адой Николаевной, Катей Степанковой, Сеитаблаевым. Житомир радушен, гостеприимен, вкусен многочисленными кафешками, кофейнями, ресторанчиками – "Балувана Галя" побаловала, как всегда, своими обалденными варениками.
Здесь, наверно, такой воздух, что художниками становятся все. Люблю росписи на стенах – от парадной визитки города до мимолетного эскиза на каком-нибудь распред.шкафе)) И, конечно, в этом городе не могло не появиться чудо – росписи Свято-Михайловского собора. Интересно смотреть на полотна художников прошлых веков, но просто ошеломительно видеть творцов рядом, на расстоянии вытянутой руки. Искусство находить искусство – это редкий дар. А умение делиться с другими – благодарный труд, который отзывается в сердцах и дает силы. Анна Владимировна и Антон Сивенко хорошо это знают!
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