Когда я была где-то в четвертом-пятом классе (точно не могу вспомнить, потому что в Харькове я училась два раза по две четверти), папа ездил в командировку в Звездный городок и привез оттуда в качестве сувенира несколько тюбиков питания для космонавтов на орбите. Один, конечно, потащила похвастаться в школу, где его благополучно и негигиенично высмоктали толпой за одну переменку.

На следующий день ко мне подошел местный авторитет Лазарь (второгодник из семьи, где папа и братья – неоднократные "сидельцы", сам он тоже пошел на "зону" в последнем классе) и спросил, есть ли еще. Естественно, не было, да он и не особо расстроился. Но его "шестерки" тут же запрыгали вокруг и заорали: "Жадина-говядина". Было обидно, ведь я сама даже не успела попробовать фруктовое желе, к которому они приложились неоднократно.

Недавно стояли у здания Института им. Карпенко-Карого. Построено на деньги семьи Терещенко (начинал Артемий, заканчивал сын Никола) для музыкально-художественного училища, подарено Киеву, как и множество других. Ирония судьбы – Артемия Терещенко тот самый Карпенко-Карый высмеял в своей пьесе "Хозяин", как редкостную жадину-говядину – халат ему жалко новый купить, видишь ли. Да, о бережливости Терещенко ходили легенды, но на благотворительность они не скупились. Наверно, обидно было от неблагодарности современников.

Когда мы переехали в Киевскую область, меня с фанфарами, естественно, никто не встречал. Поэтому, училась на курсах от Службы занятости, получала пособие по безработице, ездила с отчетами и тыкалась со своим резюме во все возможные предприятия. Работа вскоре нашлась, но в Службе занятости, когда я приехала, чтобы поставить их в известность, мне только посочувствовали: "Скоро к нам вернетесь. В этом концлагере никто долго не задерживается – хозяин такая жадина-говядина, там такой адский режим, даже на перекуры по графику ходят. Это вам не то, к чему Вы на своем "Лугансктепловозе" привыкли".

Скажу сразу: в этом "концлагере" я проработала почти десять лет до и после пенсии, и это были лучшие годы в моей трудовой биографии, хотя довольно напряженные, в смысле постоянного освоения нового. Конечно, очень повезло с классными толковыми сотрудниками (мне вообще везет в жизни с хорошими людьми). Дисциплина меня, привыкшую к заводскому режиму, кстати, не особо напрягала. А то, к чему я не привыкла на производственных гигантах (кроме флагмана "Лугансктепловоза", три года работала еще и в богатом тогда "Укртелекоме"), здесь только радовало.

Прекрасные бытовые условия со всеми необходимыми расходниками, удобная стильная спец. одежда, бесплатная развозка, медстраховка, питание в кафе с 50% оплатой (помню, как остолбенела, увидев в рабочем меню – помимо тройки салатов и разных первых-вторых - спаржу под белым соусом, котлеты Орли и бризоль в льезоне), корпоративы и подарки руководства к праздникам – ничего этого в моей предыдущей производственной жизни просто не было. Как вспомнишь этих наглых неспешных крыс в туалете не только в цеху, но и на 7-м этаже ПКТИ – спасибо брату, что выдрессировал в детстве нейтральную реакцию на всевозможную гадость))

А меню нашего кормоцеха… Так вот, здесь хозяин действительно экономил на всем: заставлял искать более дешевые комплектующие, ввел электронные проходные и самый разнообразный контроль рабочего времени, постоянно проводил коучинги, внедрял новые системы управления персоналом и пр. – естественно, это не устраивало всех, кто хотел получать, как директор, а работать, как школьник на практике.

Но, когда пришли торговые войны с Россией и начали открываться европейские рынки, многие предприятия ахнули, увидев их стандарты. А наши мальчики к тому времени спокойно, как в Бровары, мотались в Будапештский и Франкфуртский центры сертификации. И ни один из завистников не вникал, сколько денег идет на рекламу, исследование рынков, новые разработки, ту же сертификацию. Жадина-говядина, одним словом.

То же самое про Порошенко. А уж Рошен как поперек горла стал! Граждане любой другой страны гордились бы такой визитной карточкой, узнаваемой в мире, но только не наши зубожілі. Кстати, когда еще до войны ездили в гости в Россию, нас всегда угощали украинскими конфетами. Все их фабрики, кроме дорогого Коркунова, сильно уступали по качеству.

Да и мы за границу всегда возим шоколадки от украинского президента. Про финансирование армии не говорю – то удовольствие, с которым по Порошенко топчутся те, кто за копейку удавится, просто омерзительно. Интересно, ему действительно на это плевать, как слону на мосек? Или притворяется?

P.S. Понравилось, как спокойно реагировал сегодня пожилой дядечка-агитатор у палатки президента на злобствования очередной мохеровой шапки насчет президента: "Тю, чи я тебе змушую шоколад їсти? Їж лайно, якщо подобається, тільки мене не чіпай". И невозмутимо кинул в рот кусочек пористого Рошена…

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