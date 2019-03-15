Сегодня опять статья о банальном. Знаете, наша жизнь, это сплошные банальности. Воздух. Вода. Хлеб. Работа. Мир. Кажется, ничто не может забрать эти простые и так необходимые нам вещи. Мы активно загрязняем воздух, воду, землю, не задумываясь о последствиях. А стоило бы!

Вот и жители Донбасса в их пророссийской пабагатиковской позиции не задумывались, что будет, если кричать "путин введи". И даже не связывали войну с тем, что с ее приходом исчезнут вот эти банальности: вода, воздух, хлеб, работа. И даже земля станет опасной

Война – это не только оружие и выстрелы. Война-это значительно больше. Она забирает не только территории, государство, она лишает всего. Просто там, куда приходит война, исчезает жизнь.

Исчезает хлеб и начинается голод. Вода становится ядом и отравляет людей. Разрушаются дома, предприятия. Люди умирают и не только от мин и снарядов, а от банальной жажды, голода, болезней.

Что самое страшное, зовут войну одни, а приходит она ко всем. И лишает она всех одинаково. И вот уже те, кто кричал "путин введи пабагатому" так же страдают от болезней, голода, пьют отравленную воду и подрываются на минах, заботливо оставленных в оккупированной земле оккупантом.

Донбасс засушливый край. Здесь и до войны были проблемы с водоснабжением. Здесь редкость родники и колодцы. Промышленность, урбанизация, наплевательское отношение к экологии и безразличие людей к своей земле подтачивали здоровье Донбасса. Война окончательно добила его. Прежде чем кричать "киевская хунта и до войны", остановлю любителей искать проблемы в Киеве. Компанию "Лугансквода" в сомнительную концессию российской компании отдали "луганские крепкие хозяйственники-комсомольцы" Ефремов, Тихонов и Ко. И никто и жителей Луганщины особенно по этому поводу не переживал и не возмущался, что концессионер не только не инвестировал в предприятие, но и довел его до банкротства, выкачав все финансовые ресурсы.

Война обезводила Донбасс. Жители ОРДЛО не только ощущают дефицит питьевой воды, но и последствия от ухудшения ее качества.

В городах ОРДЛО в прошлом 2018-м году уже вспыхивали очаги кишечных заболеваний, вызванных не качественной водой, которую уже нельзя назвать питьевой, только технической. Например, в Макеевке ОРДО инфекционные больницы летом 2018-го были переполнены. Острой кишечной инфекцией в Макеевке за месяц переболело более 1500 людей, большая часть из которых дети.

Из крана здесь течет зеленая вода с примесью водорослей. Иногда она меняет свой цвет на коричневый, тогда ее называют "пепси", но сути эта "радуга" не меняет.

Изношенность систем водоснабжения, это один вопрос. Но, "республики всеобщего процветания" за пять лет существования ОРДЛО не поменяли ни одного метра труб на новые.

Ремонты системы водоснабжения-это сварка, латки, "затычки". Например, в прошлом году в Ровеньках вода за весь год была в совокупности 3 месяца. Все остальное время – "ремонты", и порывы.

Здесь банальная картина, когда реки питьевой воды топят улицы, где горожане не имеют возможности помыться.

Вот и сейчас большая часть городов ОРДЛО без водоснабжения. Воду горожане набирают в редких колодцах или родниках, находящихся в черте города. За городом можно подорваться на минах. Даже тыловые города ОРДЛО оккупанты "благоустроили" таким образом, что посадки, степи, лесополосы и родники заминированы.

В городских или поселковых колодцах жителей ОРДЛО так же ждут сюрпризы. Во-первых, из-за затопления шахт вода все же условно питьевая. Да и проверить ее на содержание нитратов и примесей здесь невозможно. Вот в мирной части Украины, даже в том селе, где я живу после переселения, воду в колодцах и скважинам элементарно можно проверить в местной СЭС. Стоит это 25 гривен, и взамен принесенной баночки ты получаешь на руки развернутый анализ воды –соли, нитраты, щелочи и прочее. Здесь в селах даже перед выпиской роженицы проверка воды в СЭС обязательная процедура. В ОРДЛО этого нет. Поэтому, какого качества вода в городских бюветах, родниках или колодцах здесь никто не знает.

Вторая опасность, это люди. Жители ОРДЛО настолько наплевательски относятся к своей земле, что в колодцы, где пьют, кидают все- трупы животных, мусор, и даже трупы людей.

Только за последнюю неделю в колодцах ОРДЛО было найдено 4 трупа. Один в состоянии жуткого разложения. То есть пока он там разлагался, из колодца брали воду.

Только последняя неделя была "урожайной" на колодезных "водяных", так трупы выловили в колодцах по улице Январской города Ирмино и в поселке Калиново.

Когда в городах ОРДЛО исчезает вода, ее развозят водовозами. Чаще всего, это машины не особенно приспособленные для перевозки питьевой воды, с самодельно наваренными баками без защитного слоя и дезинфекции.

21 век на дворе, а фото с городов ОРДЛО напоминают 60-е годы. Убожество, разбитые дороги, свалки и водовозы. Люди набирают воду в банки, бутылки, ведра.

Труднее всех приходится жителям квартир. Смыть унитаз, это роскошь. Все чаще жители ОРДЛО прибегают к "ночному горшку", ведру, которое выставляется на балконе, а потом выносится прямо на улицы. Зимой, еще проще. В ведро опускается пакет, пакет наполняется и замерзает, и его выбрасывают в мусорный бак, так как мусор в ОРДЛО не вывозят месяцами, то сейчас, с наступлением тепла, в городах начинает плохо пахнуть. Это запах "свободы Донбасса" или "русского мира".

Водовозами горожанам развозят так называемую шахтную воду, то есть воду с откачки шахт. Ее здесь много. "Власти" ОРДЛО даже предложили программу "экономического развития республик"- очистка шахтных вод, и продажа этой воды не только населению, но и за рубеж. По мнению "экспертов" ОРДЛО шахтная вода Донбасса чище, чем в Европе.

Как видите, группа "ИС" пристально следит за покинутым нами краем. А экологическая безопасность, один из вопросов, которые называют, как причину не возвращения в родные края, те, кто сбежал от "русского мира" и пабагатиков Донбасса, безумно уничтожающих все вокруг.

Понятное дело оккупанты. Их действия по отношению к оккупированной территории, так или иначе оправданы. Они пришли уничтожать. Им все равно, чем будут дышать, что будут пить жители ОРДЛО и Крыма. Но, местное население, заложники, мирные граждане, коллаборанты… Судя по их поведению и отношению к родному краю не такой он для них и родной. Манкурты!

Если припечет или ситуация ухудшиться 80% тех, кто в 2014-м поддерживал "русскую весну" готовы покинуть ОРДЛО, правда, ухудшение жизни в ОРДЛО эти же 80% не связывают с заминированным края, экологией, болезнями или не качественным медицинским обслуживанием или питанием. Ухудшение ситуации по их мнению, это низкая зарплата или ее отсутствие. Точка!

Новости Донбасс летит в Ад

То есть эти люди не видят проблемы в том, что они пьют воду из колодца, где плавал труп или шахтную воду с солями тяжелых металлов или радиационным загрязнением. Экологическая безграмотность и экологическая беспечность – это последствия "самого лучшего в мире советского образования".

Проблем в системе водоснабжения добавляют и обстрелы. Повторяю, оккупантам и боевикам-коллаборантам не до экологии, поэтому проводя обстрелы и провокации, они не обращают внимания на то, куда они стреляют.

Постоянные повреждения инфраструктуры водопроводов приводят к еще большему загрязнению воды.

В ОРДЛО попросту нет качественной питьевой воды. Наплевательски здесь относятся и к ее очистке и дезинфекции.

Например, в ОРДО ситуация с водоснабжением усугубляется стремлением пророссийских руководителей-рвачей осуществить рейдерский захват предприятия "Вода Донбасса" по типу решений "крепких хозяйственников Луганщины" отдавших "Луганскводу" российскому концессионеру.

Россияне захватили в управление почти все оставшиеся в живых предприятия и сферу ЖКХ и обслуживания в ОРДЛО. Мало-мальская прибыль и налоги текут из ОРДЛО в РФ, Осетию, Абхазию. Крепкие хозяйственники Донбасса они такие. Прогнутся перед "старшим братом", отдадут на растерзание и землю и людей. Именно это и происходит все годы оккупации Донбасса и Крыма.

Понятное дело, что в случае катастрофы обвинять будут опять "киевскую хунту". Чтобы не делал "народ Донбасса", даже если он сам себе наделает в штаны, виновата будет Украина и "киевская хунта". Так, кстати, здесь было всегда.

Вот, 10 января 2019 года боевики ОРДО пытались прикрыть собственные разборки за сферы влияния, закончившиеся, как всегда перестрелкой, в результате чего пострадала машина коммунального предприятия "Вода Донбасса", очередным фейком про "обстрелы ВСУ.

13 марта 2019 открыто устроили "показуху", пригласив сотрудников ремонтно-восстановительных работ "Вода Донбасса" для ремонта Васильевской насосной станции и раша-ОРДЛО-СМИ и обстреляв их, представив все за провокацию ВСУ.

Любой порыв в ОРДЛО, даже в Ровеньках и других тыловых городах тут же подают, как "диверсию укр-ДРГ" или "обстрел ВСУ". Как долетает не понятно, как проникают через "границу днр" и "границу лнр" эти "укро-дрг", тоже не понятно.

Из-за действий оккупационных администраций ОРДО, которые отдают компанию "Вода Донбасса" в управление россиянам, жители 300 населенных пунктов Донецкой области уже в ближайшее время могут остаться без воды.

На сегодня, компания "Вода Донбасса" компенсировала потери воды с поврежденных в период обстрелов участков водопровода, со Старокрымского водохранилища.

Но, повторюсь, из-за обстрелов, приведших к повреждению системы водоснабжения и затопления шахт, в воде присутствуют вредные для жизни элементы (амоний, нитриты, нитраты, хлориды, железо, фтор, марганец, сульфаты).

Коллаборантно-оккупационная администрация ОРДО начала намеренно задерживать заработную плату коммунальщикам, опять же обвиняя в этом украинскую сторону, хотя работник давно "оформлены" в ОРДО, поэтому к оплате зарплаты Украина как-то отношения не имеет.

Судя по всему, в ОРДЛО готовится водная диверсия. Или же, оккупанты и коллаборанты осознают сложившуюся ситуацию "питьевой водой" и грозящей эпидемией острых кишечных инфекций и готовятся переложить ответственность на Украину. Не просто так водный вопрос и качество воды стало часто подниматься в СМИ-ОРДЛО, а Пушилин лично провел экстренное совещание с участием Ананченко и его заместителя для отработки задач Москвы по ликвидации предприятия "Вода Донбасса".

В городах Тельманово, Комсомольское, Старобешево, Новоазовск уже сейчас нехватка работников. Сотрудники аварийных служб увольняются из-за задолженностей по зарплате. Городские водоканалы на оккупированных территориях не подчиняются КП "Вода Донбасса", получая платежи от населения, не рассчитываются с поставщиком воды. Именно из этих денег, формируется зарплата сотрудникам компании "Вода Донбасса", которые работают на неподконтрольной территории. По водоканалам от н.п. Славянск на неподконтрольную территорию через систему водопроводов заходит 1120 тис.м.куб. воды в сутки близ н.п. Енакиево, а возвращается на территорию Украины близ н.п. Курахово уже 275 тис.м.куб в сутки . Таким образом, недополученной воды получается на 845 тис.м.куб в сутки. Общая сумма потерь за услуги водообеспечения КП "Вода Донбасса" составляет 4 млрд.грн. На сегодняшний день боевиками захвачено 4 украинских водоканала: Пантелеймоновка, Ясинуватая, Зугрес, Донецк. Схема контроля над захваченными каналами осуществляется через созданное в ОРДО так называемое предприятие "ГП Вода Донбасса" (бывший КП "Донецкгорводоканал", который работал в ОРДО до декабря 2017 года и имел долг перед КП "Вода Донбасса" 400 млн.грн., передан в собственность "днр" без правопреемства и решения погашения долга).

Окончательная "национализация" Дырой компании "Вода Донбасса" приведет к тому, что произойдет остановка работы канала и поставок воды в Донецк, Горловку, Макеевку и другие неподконтрольные города. Городские водоканалы окончательно прекратят рассчитываться с "Водой Донбасса", эти долги спровоцируют задолженность за электроэнергию и отключение насосов. Без воды останутся почти все города Донецкой области от Торецка до Мариуполя. То есть вся агломерация городов, которые находятся на неподконтрольной территории до самой границы с Россией, фактически останется без воды.

Чтобы скрыть разграбление предприятия "Вода Донбасса" и водный экоцид, водный террор, устроенный оккупантами жителям ОРДЛО, "журналисты" РФ и ОРДЛО активно рассказывают "сказки русского леса", опять же, создавая очередной симулякр, картинку "вины киевской хунты", мол, во всем виновата Украина, которая перестала выполнять свои обязательства по выплате зарплаты сотрудникам предприятия.

Долг по зарплате в КП "Вода Донбасса" перед своими работниками превышает 5 месяцев. Это, факт. Как и то, что люди устав от "процветания" просто рассчитываются и уезжают на заработки.

Эти люди уже сравнили жизнь в "оккупации Украиной Донбасса", то есть до войны с "освобождением".

Что самое интересное, жители ОРДЛО за воду платят регулярно, но "крепкие хозяйственники ОРДЛО" в частности руководители КП "Вода Донбасса" получают со счетов деньги, а сотрудникам предприятия зарплату не выдают. Мол, орали "путин введи"-терпите, радуйтесь "освобождению".

Донбасс стал заложником не только российских оккупантов, но и своих "хозяйственников". Так и не поняв, что Майдан в Киеве, это твердое решение Украины избавить себя от подобного чуда во власти.

Система водоснабжения Донецкого региона ввиду своего географического расположения и маловодности единственная в Европе по своей структуре и является неразрывной. В состав Компании входит 30 обособленных подразделений, в том числе 17 из них расположены на территории "ДНР", 13 – на территории подконтрольной Украине. Все обособленные подразделения Компании связаны технологическим циклом производства и подачи воды, начиная от первичного водозабора из реки Северский Донец (поселок Райгородка в районе н.п.Славянск) и последующим водоснабжением по каналу Северский Донец-Донбасс, далее Южно-Донбасскому водоводу городов, подконтрольных как Украине, так и Республике. Разрыв цепочки инфраструктуры водоснабжения без катастрофических социальных и экологических последствий невозможен! Это делает заложников м нас, мирную часть Украины.

Следует отметить, что помимо должника ГП "Вода Донбасса" ряд предприятий саботируют выплату также, к примеру ЗАО "Внешторгсервис" и ГП "Донбасєнерго" (СПП "Макеевтеплосеть") не планируют оплачивать долги в сумме свыше 15,6 млрд грн ,что говорит о намерении боевиков саботировать поставки воды населению.

Единственный выход для снятия социальной напряженности – погасить долг перед КП "Вода Донбасса" со стороны ОРДО а также прекратить попытки захвата предприятия. Но вряд ли "хозяйственники" гетто всеобщего "процветания" думают о коллапсе системы центрального водоснабжения и экологической катастрофе.

Если бы не война… Если бы не "крепкие луганско-донецкие хозяйственники"…

В настоящее время, не смотря на военные действия, Украина и "киевская хунта" планирует модернизировать систему водного хозяйствования для улучшения качества питьевой воды населению за счет инвестиционного украино-французского проекта "модернизация системы водообеспечения города Мариуполь".

От места забора воды до Мариуполя больше 260 км. Система водообеспечения несколько раз пересекает линию разграничения и, конечно, говорить о надежности водообеспечения в таких условиях, когда все время идут боевые действия, сложно.

Согласно проекту население должно получить не только качественную, но дешевую воду.

Так что не смотря на сложное положение вокруг украинской части КП "Вода Донбасса", и ситуации на Донбассе в целом, мы движемся вперед, это раз. Второе, и не менее важное, государство и правительство продолжают поддерживать предприятие, оказавшееся, как и мы все, заложником ситуации, разорванное и находящееся в постоянном терроре российской стороны, пытающейся через своих марионеток, получить влияние и доступ к финансированию.

Если бы не война… Если бы не "крепкие луганско-донецкие хозяйственники"…

Если бы жители Донбасса любили свой край и понимали ответственность за свои мечты, желания и решения…

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