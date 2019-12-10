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10 декабря • обновлено в 18:12
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Теперь солдат: Сенцов объявил о неожиданном решении

4.8т
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Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из тюрьмы России в рамках обмена пленными, стал на воинский учет в Киеве.

Об этом он сам сообщил на странице в Facebook, показав удостоверение военнообязанного (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Так как я сейчас почти киевлянин, пошел и стал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что... Военкоматы, конечно, поражают своей потрепанностью, но люди внутри очень хорошие", – написал режиссер.

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Сенцов стал на воинский учет

Сенцов стал на воинский учет

Facebook Олега Сенцова

Сенцов провел аналогию с Украиной в целом: "Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии".

Олег Сенцов стал на воинский учет

Олег Сенцов стал на воинский учет

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября в Европейском парламенте Сенцову вручили премию имени Сахарова.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Комментарии
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иловайский юрий
иловайский юрий
если эта сццука не пойдёт завтра на москву.....)))
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Чёт-та вспомнился Шариков гениального Булгакова:"На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом! Я на колчаковских фронтах ранетый!"
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Сдается мне Олежке та курочка покоя не дает, понравилась наверно, снова хочет в российские "застенки" там хоть кормят ежедневно и тепло в камере)
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