Теперь солдат: Сенцов объявил о неожиданном решении

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из тюрьмы России в рамках обмена пленными, стал на воинский учет в Киеве.

Об этом он сам сообщил на странице в Facebook, показав удостоверение военнообязанного (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Так как я сейчас почти киевлянин, пошел и стал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что... Военкоматы, конечно, поражают своей потрепанностью, но люди внутри очень хорошие", – написал режиссер.

Сенцов стал на воинский учет Facebook Олега Сенцова

Сенцов провел аналогию с Украиной в целом: "Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии".

Олег Сенцов стал на воинский учет

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября в Европейском парламенте Сенцову вручили премию имени Сахарова.

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