10 cентября политические узники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко дали общую пресс-конференцию, где рассказали о сфабрикованном против них ФСБ деле, о 5-летнем заключении в российских тюрьмах, об обмене, возвращении в Украину.

OBOZREVATEL собрал самые интересные высказывания политического узника Кремля Олега Сенцова (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца публикации).

О себе

Спасибо всем, и мы очень благодарны за то, что вы нас поддерживали и смогли нас спасти. Но там еще остались люди, наши пленные, пленные на Донбассе, которых, я надеюсь, мы вытащим и все мы будем для этого стараться. Кроме наших пленных в России есть и другие люди, есть россияне, которые борются за себя, за свою свободную Россию и нашу Украину. Последние аресты и эти быстрые суды – это тоже узники Кремля.

Олег Сенцов и Александр Кольченко

Приношу свои будущие извинения за отказы от участия в массовых мероприятий. Я не хочу выходить в тираж и быть свадебным генералом.

Не собираюсь ни от кого прятаться и закрываться. У меня есть официальная страница в Фейсбуке, через которую я готов транслировать свои какие-то мысли и действия.

Буду участвовать, конечно, в каких-то интервью и, может, даже передачах – но это будет решаться в индивидуальном порядке лично мною. Для меня это более приемлемый формат.

Так получилось, что я человек не публичный сам по себе, а более закрытый, но так получилось, что жизнь тебя так вывела, я чувствую определенную ответственность за это перед своим народом и своей страной, и поэтому буду делать все что в моих силах для своей страны.

О Геннадии Афанасьевым

Коллекционирование обид – это увлечение слабых. Если хочешь быть сильным, нужно уметь прощать. Поэтому у меня нет никаких обид, претензий к Афанасьеву или даже к Чирнию. Каждый выбирает свою судьбу, Гена смог в конце концов в какой-то мере реабилитироваться. Я желаю им обоим: Чирнию – свободы, а Геннадию Афанасьеву – всего хорошего. И никаких претензий у меня нет, но это не означает, что я обязан с ним общаться.

О планах на будущее

Дальше я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле – снимать кино и жить. В Крым вернусь только на танках, но пока мы не можем. У нас… Но не нужно воспринимать мои слова буквально.

О своем внешнем виде

Всю жизнь занимаюсь спортом. На воле занимался, и в тюрьме, начиная с первых дней при любой возможности. В камера – не в камере, на прогулке. Не курю, не чифирю. Алкоголя там нет, наркотиков там нет. Я не принимал наркотики, с алкоголем у меня хорошие отношения, без каких-то безумств. Во время заключения пытался не акцентировать свое внимание на плохом, а больше фокусировался на хорошем, и это тоже влияет на самочувствие и внешний вид.

Олег Сенцов 24 канал

О политике

Политики со мной никакие не связывались на протяжении 5 лет, и я им очень за это благодарен. Политических моментов не обсуждали. Касаемо моей жизни, возможно, политической – для меня самого этот вопрос остаётся открытым. Я сам для себя не то чтобы не решил, но вопрос еще открыт".

Об Украине и Владимире Зеленском

Я не считаю, что принадлежу к лагерю Зеленского или к любому другому лагерю. Я сам по себе. Мене трудно что-нибудь комментировать, потому что я не люблю быстрые выводы, громкие слова, мне нужно вникнуть, посмотреть, что и как. Пока трудно понять, но я понимаю, даже исходя не из своих наблюдений, а из писем людей, которым я доверяю, что трудности есть, не все хорошо, многие вещи не сделаны или сделаны плохо, но в целом страна движется в правильном направлении.

О методах работы российских спецслужб

За две недели до президентских выборов в Украине в 2014 году мне предлагали скосить срок, если я дам разоблачительные показания на кого-то из Киева.

Приходит следователь и говорит мне: "На тебя есть свидетельства, ты в любом случае сядешь, но можешь облегчить свое участие - дать показания на кого-то в Киеве. Вот есть Кличко ... кого еще знаешь, кто был на Майдане, давай на любого ... хочешь на Кличко, хочешь на кого-то другого, любая фамилия нам подходит". Им был нужен скандал.

Следователь продолжил: "Если даешь показания - получишь 7 лет, если нет – пойдешь "паровозом" и получишь 20". Я сказал: "Нет!", сразу, не раздумывая, и никогда об этом не жалел. И когда получил 20 лет, я не удивился, потому что как они обещали, так они и сделали".

О жизни в заключении

Для любого заключенного: политический он не политический, украинец, казах, кто угодно. В тюрьме письма – это самое важное. Ты можешь не поесть день, ты можешь остаться без передачи, что-то могут с тобою делать, но письмо... Все ждут писем. Поэтому пишите. О чем угодно. Просто это очень поддерживает.

Мне писало много людей, я старался всем отвечать. Не все письма до меня дошли и не все свои письма мне удалось отправить. Из тюрьмы привез 22 килограмма макулатуры. Это письма – я ни одно не выкинул, все привез. Еще книги и тетради. 15 штук, все исписаны.

О Дмитрии Киселеве

Смотрел Киселева не пропуская. Развлечения в тюрьме мало. Цирка нет, театра нет. Тут все показывают. Это очень весело. Понятно, что верить ему, хоть одному слову, невозможно. Кем быть, чтоб этому верить. Что в голове должно быть. А так смотреть, конечно, весело. Это просто удовольствие. Извращенное удовольствие. Но развлечений в тюрьме мало, поймите. Кисель он, как бы, молодец в этом плане.

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О России

Что касается того, что Россия хочет мира - сколько бы волк не наряжался в овечью шкуру, зубы у него по-прежнему на месте. Не верьте в это, я не верю.

Наш конфликт с Россией – он во многом информационный. И проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его там поддерживают. Эта империя строится на лжи, а единственный способ борьбы с ложью – это говорить правду.

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