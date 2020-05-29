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29 мая • обновлено в 19:12
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Оккупанты запустили беспилотник со взрывчаткой: боец ВСУ спас сослуживцев. Фото

1.7т
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Вооруженные формирования России запустили беспилотник со взрывчаткой на позиции сил ВСУ, один из бойцов сбил летательный аппарат.

Об этом сообщается на странице 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Оккупанты запустили беспилотник со взрывчаткой: боец ВСУ спас сослуживцев

facebook.com/28brigade

Инцидент произошел на днях. Когда точно и где именно, не уточняется.

"Сначала я услышал характерный звук, затем, собственно, увидел коптер. Доложил по рации и убедившись, что аппарат не наш, выстрелил. Он упал на дерево, запутался в ветвях. Мы полезли доставать его оттуда и только потом заметили установленное на беспилотнике взрывное устройство: тротиловую шашку и детонатор – старенький мобильный телефон", – рассказал военнослужащий Сергей.

Оккупанты запустили беспилотник со взрывчаткой: боец ВСУ спас сослуживцев

facebook.com/28brigade

Прибывшие на место саперы обезвредили взрывчатку, беспилотник передан на экспертизу.

В то же время штаб ООС сообщил, что в течение 29 мая оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрел велся по позициям ВСУ в районе Старогнатовки, Богдановки, Невельского, Лебединского, Крымского.

Оккупанты запустили беспилотник со взрывчаткой: боец ВСУ спас сослуживцев

facebook.com/28brigade

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются", – уточнили в штабе ООС.

В результате обстрелов оккупантов среди украинских военнослужащих погибших и пострадавших нет.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 29 мая

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 29 мая

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции ООС на Донбассе. ВСУ дали жесткий ответ, в результате чего один оккупант ликвидирован и четверо ранены.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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