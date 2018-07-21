Час Х для Донбасса и угроза с моря: будет ли наступление

За несколько месяцев до начала в России чемпионата мира по футболу из уст военных экспертов, народных депутатов и украинских чиновников все чаще можно было услышать прогнозы о неизбежной эскалации конфликта на Донбассе после завершения мундиаля.

Такие опасения не безосновательны, ведь после летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году Россия развязала войну в Грузии, в результате мир получил непризнанные республики Южной Осетии и Абхазии. А в 2014 году после зимних Олимпийских игр в Сочи Россия аннексировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе. Учитывая это, действительно есть риск, что в Кремле снова задумали что-то не хорошее.

Потому OBOZREVATELузнал у украинских чиновников, военных и волонтеров, что они думают о возможном наступлении российских войск на востоке Украины.

Нельзя сказать, что все комментаторы были на 100% увереныили не уверены в наступлении Российской Федерации на востоке Украины. Но все они сошлись в одном - ждать от России эскалации конфликта на Донбассе нужно ежедневно.

"Безусловно, эскалация боевых действий будет. Вопрос только в том, когда. На сегодня признаков подготовки Москвы к увеличению агрессии нет. То есть не ведется непосредственная подготовка, стратегическая - да, а непосредственной нет", - сказал в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт Святослав Стеценко.

Однако эксперт вовсе не исключает, что локальные боевые столкновения будут продолжаться, для этого все возможности и условия у противника есть.

С такой точкой зрения согласился и заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. В комментарии OBOZREVATEL чиновник заявил, что нужно быть начеку, и отметил, что Кремлю будет выгодно расшатывать ситуацию на Донбассе до президентских выборов в Украине в 2019 году.

"Было бы недальновидно и глупо со стороны Кремля не использовать эту ситуацию, когда государство наиболее ослаблено, когда власть разбалансирована, когда в стране происходит предвыборная популистская вакханалия. Абсолютно целесообразно попытаться использовать такую ситуацию. Надеюсь, что это понимаю не только я, но и наши компетентные органы", - сказал Тука.

А вот по мнению экс-спикера Генштаба Украины Владислава Селезнева и генерал-лейтенанта запаса Дмитрия Уманца, Москва займет выжидательную позицию до президентских выборов, надеясь на реванш пророссийских сил.

"Я считаю, что этот период ни войны, ни мира продлится в регионе как минимум до парламентских выборов в Украине, которые состоятся в следующем году. То есть мы должны пережить 2019 год, выборы президента Украины, затем парламентские выборы, и скорее всего, исходя из того расклада сил, которые сформируются на политическом горизонте нашей страны, кремлевская верхушка будет принимать решение", - сказал в комментарии OBOZREVATEL Владислав Селезнев.

А вот Уманец считает, что выборы в Украине - не единственный сдерживающий фактор для российского президента Владимира Путина.

Единственное, что огорчает в этих более или менее успокаивающих прогнозах на ближайшее будущее, является то, что оба военных почти уверены в том, что если Путину не понравится избранный украинский президент, возобновление агрессии на Донбассе будет неизбежным.

"Если у нашего соседа-агрессора будет хоть какая-то возможность урвать себе еще кусок земли, я вас уверяю, он этой возможностью воспользуется", - заявил Селезнев.

Масло в огонь подлил и сам президент РФ, заявив о возможности эскалации конфликта на Донбассе в ближайшее время. Традиционно Путин обвинил в этом Украину, заявив, что украинская власть не выполняет Минские соглашения и не желает мирного урегулирования конфликта.

Генерал-лейтенант Уманец отнесся к такому заявлению с осторожностью: "Как правило, если он о чем-то предупреждает, то он это выполняет, к сожалению".

В наступлении российских военных на Донбасс уверены и бывшие бойцы АТО - Александр Печников (батальон "Донбасс") и Владимир Шилов (экс-комбат 5-й роты батальона "Днепр-1").

После объявления "Л/ДНР" мобилизации в оккупированных республиках, экс-комбат выразил мнение о возможности наступления со стороны РФ.

"Может, я преувеличиваю, но ранее уже говорил, что будет обострение после окончания мундиаля. Я думаю, что с этим связано. Будет обострение", - сказал Шилов в комментарии OBOZREVATEL.

И добавил: "У меня плохие предчувствия по поводу мобилизации. Я предполагаю, что будет попытка наступления".

А вот Печников даже назвал регион, с которого может начаться эскалация: "Я всегда в режиме ожидания, все может быть. Я живу в Бердянске (Запорожская область, - Ред.), и мы видим, что российские катера очень близко подходят к нашему берегу, их видно", - заявил нам бывший участник АТО.

Печников оценил вероятность того, что РФ может пойти в наступление именно со стороны Азовского моря.

"Если эскалация и начнется, то в первую очередь начнется оттуда. У нас море не защищено, по крайней мере мы этого не видим. Хотя, может что-то и делается", - сообщил он.

Неудовлетворительную оценку в соотношении сил в акватории Азовского моря поставил и Владислав Селезнев.

"О контроле над Азовским морем - фактически сейчас его осуществляет Российская Федерация. Это внутреннее море, которое расположено на территории двух соседних государств - России и Украины. Учитывая, что военный потенциал Украины в Азовском регионе очень небольшой, незначительный, то фактически РФ контролирует акваторию Азовского моря", - рассказал он.

Экс-спикер Генштаба выразил мнение, что "игра мышц" со стороны Российской Федерации которая проходит в море, те провокации, которые она проводит, могут когда-то сработать, и мы станем свидетелями очень неприятных событий.

Кстати, о возможности наступления на Мариуполь со стороны Азовского моря заявил даже президент Украины Петр Порошенко. Такое беспокойство обусловлено тем, что в последнее время береговая охрана ФСБ РФ постоянно задерживает суда, следующие из украинских портов, для осмотра. С начала года, по состоянию на 16 июля, таких судов насчитали около 148.

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"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, провести военную операцию - атаку на Мариуполь", - заявил Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко

Для противодействия безобразию РФ в Азовском море Министерство инфраструктуры Украины уже предложило рассмотреть на заседании СНБО введения зеркальных мер. Однако до сих пор неизвестно, что это за меры, против кого и как они будут действовать.

Итак, по прогнозам военных и экспертов, ожидать нападения со стороны России здесь и сейчас не стоит. Но против нас развязал войну очень агрессивный и опасный враг, который мечтает восстановить контроль над Украиной, и сделать ее своей колонией. Потому силовики должны быть готовы к возможным провокациям на востоке Украины.