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20 сентября • обновлено в 09:16
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Охрана, отмена: Савченко будет на канале Медведчука веселить людей

1.4т Читать материал на украинском

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко не является ведущей на скандальном телеканале Zik и не получает за работу зарплату.

Об этом она рассказала "Гордону", отметив, что все еще является безработной и ищет работу.

"Мне уже из Беларуси позвонили журналисты и поздравили, что я стала их коллегой. Я уже сказала в эфире ZIK, что это неправда. Дело в том, что я не ведущая. Меня пригласили, как обычно, в качестве комментатора. У них каждый день в качестве комментатора выступает кто-то новый. Я второй раз была в эфире. Это тяжело, потому что это целый день. Но пока у меня нет работы (я все еще безработная и ищу работу), у меня есть время, и я хожу комментировать", – пояснила она.

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Со слов Савченко, за работу на телеканале Zik она не будет получать зарплату.

"Просто Zik приглашает, и я прихожу комментировать. Мне никто за это деньги не платит. Если людям интересно, что происходит в Верховной Раде, то почему нет? Ко мне подходили и спрашивали, как я могу ходить на телеканал (нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора – Ред.) Медведчука. Я пояснила, что у нас все телеканалы принадлежат олигархам", – рассказала экс-нардеп.

Савченко подчеркнула, что будет ходить на любой телеканал, лишь бы "донести свое мнение людям".

"Главное – я говорю там правду. Она выгодна или невыгодна собственникам телеканалов – это меня не волнует. Пока меня это развеселило. Я заметила, что каждое мое появление в Верховной Раде вызывает шквал новостей, словно СМИ больше не о чем писать", – отметила она.

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Газета.ру

Отметим, что на Zik уже вышел анонс передачи с Савченко, где она собралась "рассказывать правду".

"Я нахожусь здесь для вас, украинцы, чтобы рассказать вам секреты Верховной Рады – что происходит в позакулуарних разговорах, как у вас воруют ваши деньги, как принимаются преступные для украинцев законы", – говорится в анонсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Надежда Савченко стала ведущей на телеканале Zik, который с одиозным нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

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Персоны
Виктор Медведчук Надежда Савченко
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
эх герой украины, заклюют тебя за правду.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Вся сволочь собирается в одном месте
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