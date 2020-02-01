"Огонь и пепел ждет людей": старец из Ирана предсказал скорый конец света

В течение пяти лет человечество ждет конец света, который наступит из-за массовых извержений вулканов.
Такое предсказание сделал иранский старец Салман Салехигударза, которого в стране считают провидцем, сообщается на сайте НТВ.
Будто в подтверждение пророчеству на Филиппинах совсем недавно проснулся второй по величине вулкан Тааль.
Извержение вулкана Тааль
РИА Новости
"Человек стал врагом человека. Все, что происходит на Земле, – все зависит от человеческих рук. Сами себя уничтожаем. Совсем скоро на Востоке проснутся вулканы. И это будет не Божья воля. Это будет реакция Земли на то, что мы здесь творим. И с каждым годом это будет все заметнее", – считает Салехигударза.
По мнению "провидца", человечеству осталось совсем немного. "В течение ближайших пяти лет в мире будет большое количество извержений. Огонь и пепел ждет очень многих людей", – подчеркнул иранец.
Извержение вулкана Тааль
twitter.com/rosiechaeng
Он считает, что "все пойдет прахом, если человечество не одумается", поскольку "Земля реагирует на то, что мы с ней делаем".
Последствия извержения вулкана Тааль
Anna Ortiz/Vice
Последствия извержения вулкана Тааль
twitter.com/gocavite
Напомним, вулкан Тааль проснулся 12 января, выбросив в небо столб пепла, который достигал около километра в высоту. Властям пришлось закрыть международный аэропорт Манилы и эвакуировать три населенных пункта в провинции Багангас с населением свыше 80 тысяч человек.
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