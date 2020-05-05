Под Харьковом простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которая была жестоко убита и обезглавлена собственной матерью 30 апреля.
Об этом сообщает NewsRoom. Церемония прошла на кладбище в поселке Подворки, где жила семья. Проводить школьницу в последний путь пришли соседи, друзья и учителя. В сети появилось видео похорон.
Как рассказала депутат местного сельсовета Татьяна Пантелеева, мать погибшей девочки воспитывала ребенка сама и всегда говорила, что "живет только для девочки".
Под Харьковом простились с 13-летней Кристиной Пьяновой
"Ничего не предвещало такого ужаса. В тот день Татьяна до 23:00 отработала, Кристина ее встретила, пришла домой в 23:45. А через час уже вышла с головой", – говорит местная жительница.
По словам женщины, отец в воспитании дочери участия не принимал, однако сам он эти слова опровергает и уверяет, что виделся с девочкой за неделю до трагедии.
"Последний раз, когда я был с ребенком, она сказала, что дочку видит насквозь, мол, меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю – и вижу, кто чем дышит. Рассказывала, что был какой-то праздник, она проснулась – и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром встала купила, а дочка удивилась, мол, откуда ты знаешь?" – вспомнил Виталий.
Под Харьковом простились с 13-летней Кристиной Пьяновой
newsroom.kh.ua
По словам протоиерея Андрея Несвитайло, настоятеля религиозной общины святого Онуфрия Великого в Подворках, произошедшее произвело очень сильное впечатление на местных жителей.
"Некоторые звонили и жаловались, что заснуть не могут. Еще эти фотографии опубликовали в группе поселка. Все задаются вопросом, почему это могло произойти", – говорит церковник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, уже установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.
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