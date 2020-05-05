Под Харьковом простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которая была жестоко убита и обезглавлена собственной матерью 30 апреля.

Об этом сообщает NewsRoom. Церемония прошла на кладбище в поселке Подворки, где жила семья. Проводить школьницу в последний путь пришли соседи, друзья и учителя. В сети появилось видео похорон.

Как рассказала депутат местного сельсовета Татьяна Пантелеева, мать погибшей девочки воспитывала ребенка сама и всегда говорила, что "живет только для девочки".

Под Харьковом простились с 13-летней Кристиной Пьяновой

"Ничего не предвещало такого ужаса. В тот день Татьяна до 23:00 отработала, Кристина ее встретила, пришла домой в 23:45. А через час уже вышла с головой", – говорит местная жительница.

По словам женщины, отец в воспитании дочери участия не принимал, однако сам он эти слова опровергает и уверяет, что виделся с девочкой за неделю до трагедии.

"Последний раз, когда я был с ребенком, она сказала, что дочку видит насквозь, мол, меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю – и вижу, кто чем дышит. Рассказывала, что был какой-то праздник, она проснулась – и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром встала купила, а дочка удивилась, мол, откуда ты знаешь?" – вспомнил Виталий.

Под Харьковом простились с 13-летней Кристиной Пьяновой newsroom.kh.ua

По словам протоиерея Андрея Несвитайло, настоятеля религиозной общины святого Онуфрия Великого в Подворках, произошедшее произвело очень сильное впечатление на местных жителей.

"Некоторые звонили и жаловались, что заснуть не могут. Еще эти фотографии опубликовали в группе поселка. Все задаются вопросом, почему это могло произойти", – говорит церковник.

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